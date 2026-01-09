Ett effektivt bevattningssystem kräver tillförlitliga krankopplingar, slangkopplingar och slangar. Kärcher erbjuder ett komplett sortiment av tillbehör för in- och frånkoppling samt reparation av bevattningssystem. Till exempel trevägskopplingen för koppling av tre slangar. Denna högkvalitativa universella trevägskoppling passar till alla standardslangar för trädgård och är ergonomiskt utformad för enkel hantering. Trevägskoppling kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.