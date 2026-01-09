Högkvalitativ trevägsfördelare med krankoppling G1 och reduktionsstycke G3/4 för bevattning med upp till tre slangar samtidigt. Trevägsfördelaren har tre krankopplingar med tre fristående reglage och kännetecknas av ett optimalt vattenflöde. Den kan användas på många olika sätt tillsammans med alla standardslangar för trädgård och imponerar med robust kvalitet och ergonomisk utformning för bekväm och enkel hantering. Den lättgående förbindningen med robust invändig gängning ansluter till vattenkranen på ett garanterat enkelt och smidigt sätt. Trevägsfördelaren är kompatibel med de flesta klicksystem.