Trevägsfördelare
Trevägsfördelare med tre fristående och enskilt reglerbara vattenanslutningar. Idealisk för att koppla tre slangar till en enskild kran. (Krankoppling G1, reduktionsstycke G3/4.)
Högkvalitativ trevägsfördelare med krankoppling G1 och reduktionsstycke G3/4 för bevattning med upp till tre slangar samtidigt. Trevägsfördelaren har tre krankopplingar med tre fristående reglage och kännetecknas av ett optimalt vattenflöde. Den kan användas på många olika sätt tillsammans med alla standardslangar för trädgård och imponerar med robust kvalitet och ergonomisk utformning för bekväm och enkel hantering. Den lättgående förbindningen med robust invändig gängning ansluter till vattenkranen på ett garanterat enkelt och smidigt sätt. Trevägsfördelaren är kompatibel med de flesta klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Tre vattenutlopp som kan regleras oberoende av varandra.
- Separat användning av tre vattenutlopp i en kran.
Med integrerat förfilter
- För extra lång livslängd.
Lättgående förbindning
- Enkel koppling till kranar med 1" eller 3/4" gänga.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|60 x 22 x 180
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Videos
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg