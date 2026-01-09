Tvåvägsfördelare
Tvåvägsfördelare med två fristående och enskilt reglerbara vattenanslutningar. Idealisk för att koppla två slangar till en enskild kran. (Krankoppling G3/4, reduktionsstycke G1/2.)
Högkvalitativ tvåvägsfördelare med krankoppling G3/4 och reduktionsstycke G1/2 för bevattning med upp till två slangar samtidigt. Tvåvägsfördelaren har två krankopplingar med två fristående reglage och kännetecknas av ett optimalt vattenflöde. Den kan användas på många olika sätt tillsammans med alla standardslangar för trädgård och imponerar med robust kvalitet och ergonomisk utformning för bekväm och enkel hantering. Den lättgående förbindningen med robust invändig gängning ansluter till vattenkranen på ett garanterat enkelt och smidigt sätt. Tvåvägsfördelaren är kompatibel med de flesta klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Två vattenutlopp som kan regleras oberoende av varandra
- Separat användning av två vattenutlopp i en kran.
Med integrerat förfilter
- För extra lång livslängd.
Lättgående förbindning
- Enkel koppling till kranar med 3/4" eller 1/2" gänga.
Specifikationer
Tekniska data
|Storlek på gänga
|G3/4 + G1/2
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|50 x 126 x 78
Om dessa produkter kopplas till dricksvattennätet måste kraven i SE-EN 1717 uppfyllas. Kontakta vid behov din sanitetsspecialist.
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg