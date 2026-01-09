Högkvalitativ tvåvägsfördelare med krankoppling G3/4 och reduktionsstycke G1/2 för bevattning med upp till två slangar samtidigt. Tvåvägsfördelaren har två krankopplingar med två fristående reglage och kännetecknas av ett optimalt vattenflöde. Den kan användas på många olika sätt tillsammans med alla standardslangar för trädgård och imponerar med robust kvalitet och ergonomisk utformning för bekväm och enkel hantering. Den lättgående förbindningen med robust invändig gängning ansluter till vattenkranen på ett garanterat enkelt och smidigt sätt. Tvåvägsfördelaren är kompatibel med de flesta klicksystem.