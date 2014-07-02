Universal slangkoppling med vattenstopp
Ergonomisk design för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.
In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers praktiska och ergonomiska universella slangkoppling med Aqua Stop. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Den universella slangkopplingen är kompatibla med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem. Aqua Stop får ej användas vid anslutning av högtryckstvätt. Det kan skada motorn.
Egenskaper och fördelar
Vattenstopp
- För säkert avlägsnande av tillbehör från slangen utan stänk.
Ergonomisk design
- För enkel hantering.
System med kardborreband
- Fungerar med alla välkända varumärken.
Universell (1/2", 5/8", 3/4")
- Passar alla standardslangar för trädgård.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Färg
|Gul
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 33 x 42
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg