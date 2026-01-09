Universal slangkoppling Plus

Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering

In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers praktiska och ergonomiska universella slangkoppling Plus med mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Plus är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.

Egenskaper och fördelar
Mjuka infällda grepp i plast
  • För enkel hantering.
System med kardborreband
Specifikationer

Tekniska data

Diameter 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Färg Gul
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 65 x 33 x 45
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bevattning av trädgården
  • För bevattning av stora trädgårdar
  • För bevattning av krukväxter
  • För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
SE ALLA VÅRA SLANGKOPPLINGAR