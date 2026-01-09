In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers korrosionsfria universella slangkoppling Premium i aluminium med mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Premium är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.