Universal slangkoppling Premium
Robust slangkoppling i aluminium. Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering.
In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers korrosionsfria universella slangkoppling Premium i aluminium med mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Premium är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem.
Egenskaper och fördelar
Mjuka infällda grepp i plast
- För enkel hantering.
Slangklämma av korrosionsfri aluminium
- Garanterad robusthet.
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|65 x 39 x 40
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg