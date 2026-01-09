Universal slangkoppling Premium med vattenstopp
Robust slangkoppling i aluminium. Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.
In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers högkvalitativa universella slangkoppling Premium med Aqua Stop. Tillverkad i korrosionsfri aluminium och med mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Premium med Aqua Stop är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem. Aqua Stop får ej användas vid anslutning av högtrycktvätt. Det kan skada motorn.
Egenskaper och fördelar
Mjuka infällda grepp i plast
- För enkel hantering.
Slangklämma av korrosionsfri aluminium
- Garanterad robusthet.
Vattenstopp
- Koppla från utan att blöta ned
Specifikationer
Tekniska data
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 33 x 40
Användningsområden
- Bevattning av trädgården
- För bevattning av stora trädgårdar
- För bevattning av krukväxter
- För bevattning av prydnadsväxter (små rabatter, enstaka växter, krukväxter)
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg