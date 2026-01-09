In- och frånkoppling samt reparation går enkelt att utföra med Kärchers högkvalitativa universella slangkoppling Premium med Aqua Stop. Tillverkad i korrosionsfri aluminium och med mjuka infällda grepp i plast för synnerligen bekväm hantering. Det flexibla kopplingssystemet förenklar bevattningen av stora och små trädgårdar och ytor. Fungerande krankopplingar och slangkopplingar är avgörande för alla välfungerande bevattningssystem. Universella slangkopplingen Premium med Aqua Stop är kompatibel med de tre vanligaste diametrarna för slangar och alla tillgängliga klicksystem. Aqua Stop får ej användas vid anslutning av högtrycktvätt. Det kan skada motorn.