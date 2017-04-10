Synkronisera Full Control Plus
Första gången du skall använda din Full Control Plus högtryckstvätt så måste spolhandtag och högtryckstvätten sammankopplas.
Instruktionsvideo
En kort instruktionsvideo som visar hur du kopplar ihop ditt Full Control Plus spolhandtag med högtryckstvätten.
Steg 1
Sätt i kontakten i eluttaget. Synkroniseringsläget är nu aktivt i 60 sekunder.
Steg 2
Tryck på + och - samtidigt på spolhandtaget och håll in i 5 sekunder tills symbolen börjar blinka.
Steg 3
Har du en gång synkroniserat ditt Full Control Plus-spolhandtag med högtryckstvätten behöver du inte göra det igen.
Om sammankopplingen inte lyckades första gången, vänligen upprepa stegen som nämns ovan. Det är viktigt att dra ut maskinen från eluttaget och att sätta in den igen.