Luftrenare AF 50 Signature Line
Luftrenaren AF 50 med lasersensorteknik, automatiskt läge, display, HEPA-filtrering och aktiv kolfiltrering avlägsnar fint damm, allergener och lukter från ytor mellan 50 m² och 100 m².
Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Detta gör att den nya AF 50 Signature Line utan tvekan är den bästa Kärcher-produkten i sin kategori. Om du någonsin har funderat över hur viktig luften du andas är, behöver du bara hålla andan i några sekunder, så får du reda på det. Som tur är för dig är det inte bara den snygga designen på vår mest kraftfulla luftrenare, AF 50 Signature Line, som kommer få dig att tappa andan. Med sitt högeffektiva HEPA-filter med aktivt kolinnehåll filtrerar den effektivt bort fint damm, allergener, patogener och till och med lukter och kemiska ångor från luften du andas. Tack vare det intelligenta automatiska läget justerar den kontinuerligt effekten för att passa med luftkvaliteten och lämnar inget annat efter sig än ren luft och en riktig WOW-faktor.
Egenskaper och fördelar
Fördelar med Signature LineFöretagsgrundaren Alfred Kärchers signatur gör produkten till den bästa Kärcher-enheten i sin klass. Dessutom får du exklusiva fördelar som app-stöd och en förlängd garanti!
High Protect 13 FilterHEPA-filter för avlägsnande av patogener och aerosoler För bindning av lukter och kemiska ångor.
FärgskärmVisar temperatur, luftfuktighet och -kvalitet, samt filter- och produktstatus.
Dubbelt luftintagssystem
- Tack vare luftintaget på båda sidor garanteras ett stort luftflöde.
4 roterande rullar
- För ökad flexibilitet.
Tyst drift
- Smidiga motorer och fläktar, plus tyst luftflöde.
Automatiskt läge
- Sensorn styr det automatiska läget och anpassar prestandanivån till luftkvaliteten.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Effekt (W)
|50
|Lämplig rumsstorlek (m²)
|upp till 100
|Luftgenomströmning (m³/h)
|Max. 520
|Filtereffektivitet efter partikelstorlek (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Ströminställningar
|5
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|9,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Rekommenderad rumsstorlek baserad på en takhöjd på 3 m och ett 3-faldigt luftutbyte per timme vid drift med högsta prestandanivå.
Standardutrustning
- Dubbelt filtersystem
- Indikator för filterbyte
- Luftkvalitetsdisplay
- Temperaturdisplay
- Visning av relativ luftfuktighet
- Drift av enheten med touchfunktion
- Automatiskt läge
- Nattläge
- Låsfunktion
- Timerprogram
