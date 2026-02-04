Flytande skumdämpare Citrus, 125ml
Denna flytande skumdämpare med en allergenfri citrusdoft bryter snabbt ned besvärande skum.
Denna flytande skumdämpare med en allergenfri citrusdoft bryter snabbt ned besvärande skum.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|125
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|35 x 35 x 135
Produkt
- Angenäm, frisk doft
- Allergenfri doft
Användningsområden
- Skumdämpare för dammsugare med vattenfilter och ångdammsugare