Flytande skumdämpare Citrus, 125ml

Denna flytande skumdämpare med en allergenfri citrusdoft bryter snabbt ned besvärande skum.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 125
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 35 x 35 x 135
Produkt
  • Angenäm, frisk doft
  • Allergenfri doft
Användningsområden
  • Skumdämpare för dammsugare med vattenfilter och ångdammsugare
