Flytande skumdämpare Frukt, 125ml

Denna flytande skumdämpare med en allergenfri fruktdoft bryter snabbt ned besvärande skum.

Denna flytande skumdämpare med en allergenfri fruktdoft bryter snabbt ned besvärande skum.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (ml) 125
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 40 x 40 x 140
Produkt
  • Angenäm, frisk doft
  • Allergenfri doft
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Flytande skumdämpare Frukt, 125ml
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Skumdämpare för dammsugare med vattenfilter och ångdammsugare