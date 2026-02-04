Flytande skumdämpare Frukt, 125ml
Denna flytande skumdämpare med en allergenfri fruktdoft bryter snabbt ned besvärande skum.
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (ml)
|125
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|40 x 40 x 140
Produkt
- Angenäm, frisk doft
- Allergenfri doft
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Tillverkad i Tyskland
Användningsområden
- Skumdämpare för dammsugare med vattenfilter och ångdammsugare