Bilschampo med glans RM 619, 3l

Ett milt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fett och besvärlig smuts. Följ instruktion nedan vid användning i Kärchers högtryckstvättar. För användning i Plug & Clean häll över rengöringsmedlet i avsedd 1L behållare.

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 3
Vikt (kg) 3
Vikt inkl. förpackning (kg) 3,3
Mått (L × B × H) (mm) 153 x 115 x 240
Produkt
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Snabb och effektiv rengöring tillsammans med en högtryckstvätt från Kärcher
  • NTA-fri
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Tillverkad i Tyskland
Bilschampo med glans RM 619, 3l
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
Användningsområden
  • Fordon
  • Motorcyklar och skotrar
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