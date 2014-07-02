Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l, 1l
Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147)
Specifikationer
Tekniska data
|Förpackning (l)
|1
|Förpackningsenhet (Del(ar))
|6
|Vikt (kg)
|1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Produkt
- Extra skumförstärkare för ett kraftfullt, starkt och extra effektivt skum
- Tar bort smuts såsom gatudamm, lövrester eller organiska föroreningar på fordon
- Passar för rengöring av bilar, motorcyklar, husvagnar och båtar
- Används tillsammans med Kärchers skummunstycke
- NTA-fri
- Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
- Används tillsammans med Kärcher högtryckstvätt och skummunstycke för en snabb och effektiv rengöring
- Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
- Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
- Fara
- H315 Irriterar huden.
- H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
- P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
- P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
- P264 Tvätta grundligt efter användning.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- K3 FJ Home
- K3 Horizontal
- K3 Power Control Car & Home
- K3 Premium Power Control
- K3 Premium Power Control Home
- K4 Classic
- K4 Power Control Flex
- K4 Power Control Flex Home
- K4 Power Control Home
- K4 Power Control Home Flex Wood
- K4 Premium Power Control Flex
- K4 Premium Power Control Home Wood
- K5 Basic
- K5 Classic
- K5 Classic Home
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Basic
- K 2 Car & Home T50
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Car & Home *EU
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium House *EU
- K 2.100
- K 2.14 PLUS T50 *EU
- K 2.14 plus
- K 2.15 Plus
- K 2.20 M
- K 2.325
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 3.91 MD plus
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
Användningsområden
- Bilar
- Motorcyklar och skotrar