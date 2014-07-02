Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l, 1l

Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunstycke (0,6 l - 2.643-147)

Specifikationer

Tekniska data

Förpackning (l) 1
Förpackningsenhet (Del(ar)) 6
Vikt (kg) 1
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Extra skumförstärkare för ett kraftfullt, starkt och extra effektivt skum
  • Tar bort smuts såsom gatudamm, lövrester eller organiska föroreningar på fordon
  • Passar för rengöring av bilar, motorcyklar, husvagnar och båtar
  • Används tillsammans med Kärchers skummunstycke
  • NTA-fri
  • Rengöringsmedel färdigt för användning (RTU)
  • Används tillsammans med Kärcher högtryckstvätt och skummunstycke för en snabb och effektiv rengöring
  • Anpassad för Kärcher-enheter med garanterad materialkompatibilitet
  • Flaskan är tillverkad av 100 % återvunnen plast
  • Tillverkad i Tyskland
Varning
Varningar och säkerhetsrekommendationer enligt EG-direktiv
  • Fara
  • H315 Irriterar huden.
  • H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  • P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
  • P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P302 + P352b VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
  • P264 Tvätta grundligt efter användning.
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Bilar
  • Motorcyklar och skotrar
Tillbehör