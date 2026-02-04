Robotgräsklipparen RCX 4 klipper gräsmattor på upp till 1 500 kvadratmeter helt automatiskt och utan behov av kablar. GPS, RTK-antennen och AI-kameran möjliggör navigering utan begränsningskablar. Exakt positionering gör det möjligt att klippa i parallella spår, vilket minskar klipptiden. Hinder som träd eller igelkottar identifieras och undviks intelligent på ett optimalt avstånd. Klipphöjden kan justeras variabelt mellan 2 och 6 centimeter. Robotgräsklipparen kartlägger arbetsområden via appen eller med AI-ytigenkänning. Arbetszoner och områden som ska undvikas (no-go-zoner) kan ställas in. Via appen kan du göra individuella inställningar för klippschema, körbeteende och mycket mer, för maximal bekvämlighet. All-wheel drive funktionen klarar sluttningar på upp till 60 procent och svänger särskilt försiktigt för att skona gräsmattan. Alla grundinställningar kan läsas av och justeras på LCD-displayen.