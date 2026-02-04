Robotgräsklippare RCX 4

Robotgräsklipparen RCX 4 klipper helt automatiskt utan behov av kablar, tack vare GPS, RTK och AI-kamera. Med all-wheel drive funktionen klarar den enkelt av även krävande terräng och skyddar gräsmattan.

Robotgräsklipparen RCX 4 klipper gräsmattor på upp till 1 500 kvadratmeter helt automatiskt och utan behov av kablar. GPS, RTK-antennen och AI-kameran möjliggör navigering utan begränsningskablar. Exakt positionering gör det möjligt att klippa i parallella spår, vilket minskar klipptiden. Hinder som träd eller igelkottar identifieras och undviks intelligent på ett optimalt avstånd. Klipphöjden kan justeras variabelt mellan 2 och 6 centimeter. Robotgräsklipparen kartlägger arbetsområden via appen eller med AI-ytigenkänning. Arbetszoner och områden som ska undvikas (no-go-zoner) kan ställas in. Via appen kan du göra individuella inställningar för klippschema, körbeteende och mycket mer, för maximal bekvämlighet. All-wheel drive funktionen klarar sluttningar på upp till 60 procent och svänger särskilt försiktigt för att skona gräsmattan. Alla grundinställningar kan läsas av och justeras på LCD-displayen.

Egenskaper och fördelar
Navigering med GPS och RTK
  • Ingen begränsningskabel behövs, vilket innebär att ingen tidskrävande installation eller justering av kabel krävs.
  • Tack vare kommunikationen med satelliter och RTK-antennen kan positionen bestämmas ner till centimetern för att definiera exakta arbetsområden.
  • Klippområdet kartläggs mycket enkelt genom direkt fjärrstyrning av robotgräsklipparen.
AI-kamera
  • 3D-kameran känner igen ytor som gräs eller sten och kan därför självständigt kartlägga klippområdet.
  • AI-kameran identifierar objekt intelligent och anpassar körbeteendet beroende på hindret. Robotgräsklipparen närmar sig träd och buskar men håller avstånd till levande varelser.
  • Om GPS-signalen är svag hjälper kameran till med navigeringen så att robotgräsklipparen kör effektivt och säkert.
Parallell spårklippning
  • Robotgräsklipparen klipper i parallella spår för maximal effektivitet. Avståndet mellan spåren kan anpassas.
  • Om du vill undvika spår kan robotgräsklipparen ändra riktning efter varje klippning eller välja en anpassad vinkel.
All-wheel drive funktionen
  • Med sina tre drivhjul kan robotgräsklipparen klättra och klippa i sluttningar på upp till 60 procent.
  • På ojämna underlag kan robotgräsklipparen själv ta sig ur svåra situationer.
  • Den kan åka över högre trösklar, t.ex. för att byta mellan två områden med olika höjd.
Mjuka svängar
  • Samverkan mellan hjulen och det 360° flexibla bakhjulet gör att robotgräsklipparen kan svänga mjukt och skonsamt för att skydda gräset.
Regnsensor
  • Robotgräsklipparen använder sin sensor för att känna av om det regnar och återvänder då till laddstationen tills gräsmattan är torr igen.
  • Inställningen kan dock anpassas så att enheten fortsätter att klippa i regn, eller så kan tiden för regnavbrottet justeras.
LCD-display
  • Den stora LCD-displayen gör det möjligt att läsa av robotgräsklipparens status direkt på enheten när som helst.
  • De grundläggande inställningarna kan göras via displayen på själva enheten.
Automatiskt schema med flera zoner
  • Robotgräsklipparen skapar ett anpassat schema baserat på gräsmattans storlek och skick, som den sedan följer regelbundet.
  • Olika zoner kan skapas, mellan vilka robotgräsklipparen kan byta självständigt och selektivt.
  • Schemat kan anpassas, t.ex. för att undvika att köra in i en viss klippzon under en viss tid på dagen.
Specifikationer

Tekniska data

Ytkapacitet (m²) 1500
Gräsklippartyp Fritt svängande blad
Antal knivar 3
Skärbredd (cm) 22
Skärhöjd (mm) 20 / 60
Max. lutning (%) Max. 60
Gräsklippningsapplikation Mulching
Navigationsteknik GPS / RTK / AI-kamera
Kameratyp 3D stereo
Definition av klippområde GPS-lokalisering / Gräsdetektering
Smalaste korridorbredden (cm) 80
Antal klippzoner (Del(ar)) Max. 10
Laddningstid (min) 75
Batterityp Lithium-ion batteri
Batterispänning (V) 18
Batterikapacitet (Ah) 5
Uteffekt (A) 3
Ljudeffektnivå (dB(A)) 60
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 100 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Färg Svart
Mått (L × B × H) (mm) 680 x 420 x 275
Varaktighet av klippning per batteriladdning (min) 90
Vikt utan tillbehör (kg) 12,4
Vikt inkl. förpackning (kg) 31

Följande ingår

  • Laddstation
  • RTK-antenn
  • Jordpinnar för fastsättning av laddstationen: 8 Del(ar)
  • Jordpluggar för att fästa RTK-antennen: 4 Del(ar)
  • Skruvar för montering av RTK-antennen: 4 Del(ar)
  • Klippblad och skruvar: 9 Del(ar)

Standardutrustning

  • Navigationssystem: Systematic strips
  • No-go-zoner
  • Kantskärningsfunktion
  • Sensorteknik: Optisk sensor/ Regnsensor/ Lyftsensor/ anti-lutningssensor/ Stötsensor
  • LoRa®
  • drivs med hjälp av app
  • Anslutning via WLAN
  • Anslutning via Bluetooth
  • Smarta tjänster/funktioner i appen
  • PIN-kodlås
  • OTA firmware uppdatering
  • Flytande klippdäck
  • All-wheel drive funktionen
  • Display
  • regnförsening
  • Antal hjul: 3 Del(ar)
  • Bärhandtag
  • Stöldskydd
