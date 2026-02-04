Robotgräsklippare RCX 4
Robotgräsklipparen RCX 4 klipper helt automatiskt utan behov av kablar, tack vare GPS, RTK och AI-kamera. Med all-wheel drive funktionen klarar den enkelt av även krävande terräng och skyddar gräsmattan.
Robotgräsklipparen RCX 4 klipper gräsmattor på upp till 1 500 kvadratmeter helt automatiskt och utan behov av kablar. GPS, RTK-antennen och AI-kameran möjliggör navigering utan begränsningskablar. Exakt positionering gör det möjligt att klippa i parallella spår, vilket minskar klipptiden. Hinder som träd eller igelkottar identifieras och undviks intelligent på ett optimalt avstånd. Klipphöjden kan justeras variabelt mellan 2 och 6 centimeter. Robotgräsklipparen kartlägger arbetsområden via appen eller med AI-ytigenkänning. Arbetszoner och områden som ska undvikas (no-go-zoner) kan ställas in. Via appen kan du göra individuella inställningar för klippschema, körbeteende och mycket mer, för maximal bekvämlighet. All-wheel drive funktionen klarar sluttningar på upp till 60 procent och svänger särskilt försiktigt för att skona gräsmattan. Alla grundinställningar kan läsas av och justeras på LCD-displayen.
Egenskaper och fördelar
Navigering med GPS och RTK
- Ingen begränsningskabel behövs, vilket innebär att ingen tidskrävande installation eller justering av kabel krävs.
- Tack vare kommunikationen med satelliter och RTK-antennen kan positionen bestämmas ner till centimetern för att definiera exakta arbetsområden.
- Klippområdet kartläggs mycket enkelt genom direkt fjärrstyrning av robotgräsklipparen.
AI-kamera
- 3D-kameran känner igen ytor som gräs eller sten och kan därför självständigt kartlägga klippområdet.
- AI-kameran identifierar objekt intelligent och anpassar körbeteendet beroende på hindret. Robotgräsklipparen närmar sig träd och buskar men håller avstånd till levande varelser.
- Om GPS-signalen är svag hjälper kameran till med navigeringen så att robotgräsklipparen kör effektivt och säkert.
Parallell spårklippning
- Robotgräsklipparen klipper i parallella spår för maximal effektivitet. Avståndet mellan spåren kan anpassas.
- Om du vill undvika spår kan robotgräsklipparen ändra riktning efter varje klippning eller välja en anpassad vinkel.
All-wheel drive funktionen
- Med sina tre drivhjul kan robotgräsklipparen klättra och klippa i sluttningar på upp till 60 procent.
- På ojämna underlag kan robotgräsklipparen själv ta sig ur svåra situationer.
- Den kan åka över högre trösklar, t.ex. för att byta mellan två områden med olika höjd.
Mjuka svängar
- Samverkan mellan hjulen och det 360° flexibla bakhjulet gör att robotgräsklipparen kan svänga mjukt och skonsamt för att skydda gräset.
Regnsensor
- Robotgräsklipparen använder sin sensor för att känna av om det regnar och återvänder då till laddstationen tills gräsmattan är torr igen.
- Inställningen kan dock anpassas så att enheten fortsätter att klippa i regn, eller så kan tiden för regnavbrottet justeras.
LCD-display
- Den stora LCD-displayen gör det möjligt att läsa av robotgräsklipparens status direkt på enheten när som helst.
- De grundläggande inställningarna kan göras via displayen på själva enheten.
Automatiskt schema med flera zoner
- Robotgräsklipparen skapar ett anpassat schema baserat på gräsmattans storlek och skick, som den sedan följer regelbundet.
- Olika zoner kan skapas, mellan vilka robotgräsklipparen kan byta självständigt och selektivt.
- Schemat kan anpassas, t.ex. för att undvika att köra in i en viss klippzon under en viss tid på dagen.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytkapacitet (m²)
|1500
|Gräsklippartyp
|Fritt svängande blad
|Antal knivar
|3
|Skärbredd (cm)
|22
|Skärhöjd (mm)
|20 / 60
|Max. lutning (%)
|Max. 60
|Gräsklippningsapplikation
|Mulching
|Navigationsteknik
|GPS / RTK / AI-kamera
|Kameratyp
|3D stereo
|Definition av klippområde
|GPS-lokalisering / Gräsdetektering
|Smalaste korridorbredden (cm)
|80
|Antal klippzoner (Del(ar))
|Max. 10
|Laddningstid (min)
|75
|Batterityp
|Lithium-ion batteri
|Batterispänning (V)
|18
|Batterikapacitet (Ah)
|5
|Uteffekt (A)
|3
|Ljudeffektnivå (dB(A))
|60
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Svart
|Mått (L × B × H) (mm)
|680 x 420 x 275
|Varaktighet av klippning per batteriladdning (min)
|90
|Vikt utan tillbehör (kg)
|12,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|31
Följande ingår
- Laddstation
- RTK-antenn
- Jordpinnar för fastsättning av laddstationen: 8 Del(ar)
- Jordpluggar för att fästa RTK-antennen: 4 Del(ar)
- Skruvar för montering av RTK-antennen: 4 Del(ar)
- Klippblad och skruvar: 9 Del(ar)
Standardutrustning
- Navigationssystem: Systematic strips
- No-go-zoner
- Kantskärningsfunktion
- Sensorteknik: Optisk sensor/ Regnsensor/ Lyftsensor/ anti-lutningssensor/ Stötsensor
- LoRa®
- drivs med hjälp av app
- Anslutning via WLAN
- Anslutning via Bluetooth
- Smarta tjänster/funktioner i appen
- PIN-kodlås
- OTA firmware uppdatering
- Flytande klippdäck
- All-wheel drive funktionen
- Display
- regnförsening
- Antal hjul: 3 Del(ar)
- Bärhandtag
- Stöldskydd
