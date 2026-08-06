Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further är en svart, batteridriven torrdammsugare i begränsad upplaga, tillverkad av 45 % återvunnen plast¹⁾ och levereras med exklusiva tillbehör: 10 fleecefilterpåsar.
Den svarta, batteridrivna torrdammsugaren T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 45 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Dammsugaren kombinerar hållbarhet, robusthet, förstklassig sugkraft och imponerande valuta för pengarna. Utrustad med ett HEPA 14-filter uppfyller den de högsta hygienstandarderna i områden med särskilt höga krav. De kraftfulla Kärcher Battery Power+-batterierna (36 V) ger utmärkta rengöringsresultat, samtidigt som ljudnivån på endast 57 dB(A) tillåter användning även i bullerkänsliga miljöer. Den är kompakt, stabil och manövrerbar och har en 10-liters behållare som möjliggör längre rengöringsintervall. Ett hopfällbart bärhandtag stöder ergonomisk transport, och fogmunstycket och möbelmunstycket är alltid redo att användas på maskinen. I leveransen ingår en sugslang, antistatisk böj, lätt, höjdjusterbart teleskopsugrör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, HEPA 14-filter och 10 fleecefilterpåsar. Batteri och snabbladdare säljs separat.
Egenskaper och fördelar
Högeffektivt HEPA 14 filterFör de högsta säkerhetsstandarderna på hygiensensitiva platser. Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Eco!ModeHållbar tack vare minskad energiförbrukning. Minskar volym och buller. Förlänger batteriets drifttid
HållbarhetsfunktionerDesign med 45 % återvunnen plast¹⁾. Borstlös EC-turbin: hög slitstyrka och lång livslängd.
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
- Ergonomisk transport: kan bäras nära kroppen.
- Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag
- Enkel och snabb förvaring
Låg ljudnivå på endast 57 dB(A)
- Idealisk för arbete i bullerkänsliga områden.
- Minskar bullerstörningar även nattetid
- Minskar risker som stress och hörselskador
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
- Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
- Det kraftfulla batteriet är snabbt och enkelt att byta ut.
Användarvänligt driftkoncept
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Ett brett utbud av tillbehör ingår i leveransen
- Golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
- Högkvalitativ filterkorg och 10 fleecefilterpåsar.
- Höjdjusterbart och lätt teleskoprör i aluminium.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycke och möbelmunstycke förvaras i maskinhuvudet.
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Behållarvolym (l)
|10
|Behållarmaterial
|Plast med återvunnet material
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|57
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|500
|Vakuum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Prestanda per batteriladdning (m²)
|cirka 150 (7,5 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (/min)
|eco!efficiency läge / Max. 66 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency läge / Max. 50 (6,0 Ah) Powerläge: / Max. 22 (6,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|440 x 250 x 355
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Parkettmunstycke
- Möbelmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- eco!efficiency-läge
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor