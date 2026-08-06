Den svarta, batteridrivna torrdammsugaren T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 45 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Dammsugaren kombinerar hållbarhet, robusthet, förstklassig sugkraft och imponerande valuta för pengarna. Utrustad med ett HEPA 14-filter uppfyller den de högsta hygienstandarderna i områden med särskilt höga krav. De kraftfulla Kärcher Battery Power+-batterierna (36 V) ger utmärkta rengöringsresultat, samtidigt som ljudnivån på endast 57 dB(A) tillåter användning även i bullerkänsliga miljöer. Den är kompakt, stabil och manövrerbar och har en 10-liters behållare som möjliggör längre rengöringsintervall. Ett hopfällbart bärhandtag stöder ergonomisk transport, och fogmunstycket och möbelmunstycket är alltid redo att användas på maskinen. I leveransen ingår en sugslang, antistatisk böj, lätt, höjdjusterbart teleskopsugrör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, HEPA 14-filter och 10 fleecefilterpåsar. Batteri och snabbladdare säljs separat.