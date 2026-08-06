Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further

T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further är en svart, batteridriven torrdammsugare i begränsad upplaga, tillverkad av 45 % återvunnen plast¹⁾ och levereras med exklusiva tillbehör: 10 fleecefilterpåsar.

Den svarta, batteridrivna torrdammsugaren T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 45 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Dammsugaren kombinerar hållbarhet, robusthet, förstklassig sugkraft och imponerande valuta för pengarna. Utrustad med ett HEPA 14-filter uppfyller den de högsta hygienstandarderna i områden med särskilt höga krav. De kraftfulla Kärcher Battery Power+-batterierna (36 V) ger utmärkta rengöringsresultat, samtidigt som ljudnivån på endast 57 dB(A) tillåter användning även i bullerkänsliga miljöer. Den är kompakt, stabil och manövrerbar och har en 10-liters behållare som möjliggör längre rengöringsintervall. Ett hopfällbart bärhandtag stöder ergonomisk transport, och fogmunstycket och möbelmunstycket är alltid redo att användas på maskinen. I leveransen ingår en sugslang, antistatisk böj, lätt, höjdjusterbart teleskopsugrör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, HEPA 14-filter och 10 fleecefilterpåsar. Batteri och snabbladdare säljs separat.

Egenskaper och fördelar
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Högeffektivt HEPA 14 filter
Högeffektivt HEPA 14 filter
För de högsta säkerhetsstandarderna på hygiensensitiva platser. Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Eco!Mode
Eco!Mode
Hållbar tack vare minskad energiförbrukning. Minskar volym och buller. Förlänger batteriets drifttid
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further: Hållbarhetsfunktioner
Hållbarhetsfunktioner
Design med 45 % återvunnen plast¹⁾. Borstlös EC-turbin: hög slitstyrka och lång livslängd.
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
  • Ergonomisk transport: kan bäras nära kroppen.
  • Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag
  • Enkel och snabb förvaring
Låg ljudnivå på endast 57 dB(A)
  • Idealisk för arbete i bullerkänsliga områden.
  • Minskar bullerstörningar även nattetid
  • Minskar risker som stress och hörselskador
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
  • Kompatibel med alla Kärcher 36 V Battery Power+ / Power-batterier
  • Praktisk visning av återstående drifttid direkt på batteriet
  • Det kraftfulla batteriet är snabbt och enkelt att byta ut.
Användarvänligt driftkoncept
  • Snabb och enkel hantering med fot eller hand
  • Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Låg vikt
  • Lätt att transportera, även med en hand
  • Enkel att bära uppför trappor och steg
Ett brett utbud av tillbehör ingår i leveransen
  • Golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
  • Högkvalitativ filterkorg och 10 fleecefilterpåsar.
  • Höjdjusterbart och lätt teleskoprör i aluminium.
Praktiskt tillbehörsförvaring
  • Fogmunstycke och möbelmunstycke förvaras i maskinhuvudet.
  • Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
  • Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Behållarvolym (l) 10
Behållarmaterial Plast med återvunnet material
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 57
Luftflöde (l/s) 40
Nominell prestanda (W) 500
Vakuum (mbar/kPa) 223 / 22
Antal batterier som krävs (Del(ar)) 1
Prestanda per batteriladdning (m²) cirka 150 (7,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning (/min) eco!efficiency läge / Max. 66 (7,5 Ah) Powerläge: / Max. 31 (7,5 Ah) eco!efficiency läge / Max. 50 (6,0 Ah) Powerläge: / Max. 22 (6,0 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 58 / 81
Uteffekt (A) 6
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Färg Svart
Vikt utan tillbehör (kg) 6,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 10,1
Mått (L × B × H) (mm) 440 x 250 x 355

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Sugslangens längd: 2 m
  • Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
  • Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
  • Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
  • Omkopplingsbart golvmunstycke
  • Parkettmunstycke
  • Möbelmunstycke
  • Fogmunstycke
  • Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
  • Filterpåsens material: Fleece
  • Skyddsfilter för motor
  • HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
  • Permanent filterkorg: Fleece

Standardutrustning

  • eco!efficiency-läge
  • Fällbart ergonomiskt bärhandtag
  • Praktiskt tillbehörsförvaring
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Batteridriven dammsugare T 10/1 Bp Adv HEPA Go!Further
Användningsområden
  • Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
  • Hårda golv
  • Mattor
Tillbehör
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