Dammsugare T 10/1 Adv HEPA
Robust, extremt tyst och med fokus på hygien: T 10/1 Adv HEPA består av 45 % återvunnet material¹⁾ och erbjuder ett effektivt HEPA 14-filter samt ett brett utbud av tillbehör utöver hög sugeffekt.
Dammsugaren T 10/1 Adv HEPA garanterar högsta säkerhetsstandard i hygienkänsliga miljöer tack vare HEPA 14-filtret och står för hållbarhet samt enastående sugeffekt. Den imponerar även med sin robusthet, ett omfattande tillbehörssortiment och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande. Vid tillverkningen används 45 % återvunnet material¹⁾, vilket bidrar till att spara resurser. T 10/1 Adv HEPA kännetecknas av sin extremt tysta drift (52 dB[A]), vilket gör den idealisk för dagstädning och användning i ljudkänsliga miljöer. Dammsugaren är smidig och vältsäker, med en behållarkapacitet på 10 liter. Den har ett praktiskt bärhandtag med fällfunktion för ergonomisk transport. Dessutom är den slitstark och robust, med hållbart chassi, hölje, stötskydd och stora hjul. En fogmunstycke och ett möbelmunstycke ingår i leveransen och kan förvaras direkt på dammsugaren för enkel åtkomst. T 10/1 Adv HEPA levereras med ett omfattande tillbehörspaket: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskoprör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke samt HEPA 14-filter.
Egenskaper och fördelar
Hållbar och robust: 45 % återvunnet materialMinskad användning av råvaror och energi Användning av återvunnet material minskar CO₂-utsläpp
Högeffektivt HEPA 14 filterFör högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser: Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
- Ergonomisk transport: Kan bäras nära kroppen
- Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag
- Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
- Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
- Rengöringsprocessen kan fortsätta utan avbrott.
- Undviker eller minskar servicekostnader
Smart, manuellt kabelvindningssystem
- Strömkabeln kan snabbt förvaras
- Tidsbesparing: kabeln förvaras på några sekunder
- Strömkabeln trasslar sig inte och är alltid prydligt upprullad
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
- Stor på/av-knapp
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Omfattande utbud av tillbehör
- Golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
- Högkvalitativ filterkorg och filterpåse av fleece.
- Höjdjusterbart och lätt teleskoprör i aluminium.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycke och möbelmunstycke förvaras i maskinhuvudet.
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|585
|Behållarvolym (l)
|10
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|52
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Alla plastdelar, exklusive tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Parkettmunstycke
- Möbelmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 1 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Smart kabelindragningssystem
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
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Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor
- Dagstädning