Dammsugaren T 10/1 Adv HEPA garanterar högsta säkerhetsstandard i hygienkänsliga miljöer tack vare HEPA 14-filtret och står för hållbarhet samt enastående sugeffekt. Den imponerar även med sin robusthet, ett omfattande tillbehörssortiment och ett utmärkt pris/prestanda-förhållande. Vid tillverkningen används 45 % återvunnet material¹⁾, vilket bidrar till att spara resurser. T 10/1 Adv HEPA kännetecknas av sin extremt tysta drift (52 dB[A]), vilket gör den idealisk för dagstädning och användning i ljudkänsliga miljöer. Dammsugaren är smidig och vältsäker, med en behållarkapacitet på 10 liter. Den har ett praktiskt bärhandtag med fällfunktion för ergonomisk transport. Dessutom är den slitstark och robust, med hållbart chassi, hölje, stötskydd och stora hjul. En fogmunstycke och ett möbelmunstycke ingår i leveransen och kan förvaras direkt på dammsugaren för enkel åtkomst. T 10/1 Adv HEPA levereras med ett omfattande tillbehörspaket: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskoprör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke samt HEPA 14-filter.