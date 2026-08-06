Dammsugare T 10/1 Adv HEPA Go!Further
T 10/1 Adv HEPA Go!Further är en svart torrdammsugare i begränsad upplaga, tillverkad av 45 % återvunnen plast¹⁾, och levereras med exklusiva tillbehör: 10 fleecefilterpåsar.
Den svartlackerade torrdammsugaren T 10/1 Adv HEPA Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 45 % återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Med sitt HEPA 14-filter garanterar den högsta säkerhetsstandard i hygienkänsliga miljöer och står för hållbarhet samt utmärkt sugkraft. Den imponerar även med sin robusta konstruktion och ett mycket bra pris–prestandaförhållande. Dammsugaren kännetecknas av extremt tyst drift (52 dB[A]) och är lämplig för rengöring dagtid samt i ljudkänsliga miljöer. Den är smidig och stabil, och behållaren har en kapacitet på 10 liter. Den bekväma bärhandtaget med fällfunktion möjliggör ergonomisk transport. Maskinen är slitstark och robust, liksom chassi, hölje, stötfångare och de stora hjulen. Ett fogmunstycke och ett möbelmunstycke ingår i leveransen och kan förvaras direkt på dammsugaren för enkel åtkomst när som helst. Leveransomfattningen inkluderar ett brett utbud av tillbehör: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskopiskt sugrör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, HEPA 14-filter samt 10 fleecefilterpåsar.
Egenskaper och fördelar
Högeffektivt HEPA 14 filterFör högsta säkerhetsstandarder på hygienkänsliga platser: Hög filtrerings- och separationsgrad: 99,995 %
Ultratyst: nästintill ljudlös drift på endast 52 dB(A)Perfekt för dagstädning Minskar bullerstörningar även nattetid Minskar risker som stress och hörselskador
HållbarhetsfunktionerDesign med 45 % återvunnen plast¹⁾.
Ergonomisk, kompakt och användarvänlig design
- Ergonomisk transport: Kan bäras nära kroppen
- Ergonomisk transport: Ergonomiskt böjt handtag och bekvämt bärhandtag
- Enkel och snabb förvaring
Anslutningsbar elkabel
- Enkel och snabb utbyte av nätkabel, även utan förkunskap:
- Rengöringsprocessen kan fortsätta utan avbrott.
- Undviker eller minskar servicekostnader
Smart, manuellt kabelvindningssystem
- Strömkabeln kan snabbt förvaras
- Tidsbesparing: kabeln förvaras på några sekunder
- Strömkabeln trasslar sig inte och är alltid prydligt upprullad
Låg vikt
- Lätt att transportera, även med en hand
- Enkel att bära uppför trappor och steg
Användarvänligt driftkoncept
- Stor på/av-knapp
- Snabb och enkel hantering med fot eller hand
- Praktisk parkeringsposition för smidig förvaring
Ett brett utbud av tillbehör ingår i leveransen
- Golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke och möbelmunstycke.
- Högkvalitativ filterkorg och 10 fleecefilterpåsar.
- Höjdjusterbart och lätt teleskoprör i aluminium.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Fogmunstycke och möbelmunstycke förvaras i maskinhuvudet.
- Platsbesparande förvaring, alltid lättillgängligt
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
Specifikationer
Tekniska data
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|585
|Behållarvolym (l)
|10
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|52
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Antistatisk, med luftflödesregulator
- Teleskoprör: 615 mm, 1007 mm
- Teleskopiskt sugrör, material: Aluminium
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Parkettmunstycke
- Möbelmunstycke
- Fogmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- HEPA-filter typ: HEPA 14-filter
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Smart kabelindragningssystem
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Fällbart ergonomiskt bärhandtag
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- Hårda golv
- Mattor
- Dagstädning