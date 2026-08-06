Den svartlackerade torrdammsugaren T 10/1 Adv HEPA Go!Further i begränsad upplaga, tillverkad av 45 % återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Med sitt HEPA 14-filter garanterar den högsta säkerhetsstandard i hygienkänsliga miljöer och står för hållbarhet samt utmärkt sugkraft. Den imponerar även med sin robusta konstruktion och ett mycket bra pris–prestandaförhållande. Dammsugaren kännetecknas av extremt tyst drift (52 dB[A]) och är lämplig för rengöring dagtid samt i ljudkänsliga miljöer. Den är smidig och stabil, och behållaren har en kapacitet på 10 liter. Den bekväma bärhandtaget med fällfunktion möjliggör ergonomisk transport. Maskinen är slitstark och robust, liksom chassi, hölje, stötfångare och de stora hjulen. Ett fogmunstycke och ett möbelmunstycke ingår i leveransen och kan förvaras direkt på dammsugaren för enkel åtkomst när som helst. Leveransomfattningen inkluderar ett brett utbud av tillbehör: sugslang, antistatisk böj, lätt och höjdjusterbart teleskopiskt sugrör i aluminium, omkopplingsbart golvmunstycke, parkettmunstycke, fogmunstycke, möbelmunstycke, HEPA 14-filter samt 10 fleecefilterpåsar.