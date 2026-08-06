Dammsugare T 11/1 Classic Adv Re!Plast Go!Further
T 11/1 Classic Adv Go!Further är en svart torrdammsugare i begränsad upplaga tillverkad av 60 % återvunnen plast¹⁾ och levereras med exklusiva tillbehör: 10 fleecefilterpåsar.
Den svarta torrdammsugaren T 11/1 Classic Adv Go!Further, som är en begränsad upplaga tillverkad av 60 procent återvunnen plast¹⁾, kommer med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Dammsugaren imponerar med sin förstklassiga sugkraft, höga robusthet och sitt attraktiva pris-prestandaförhållande. Tack vare dess 60 procent återvunna material¹⁾ bevaras resurser redan från start och energibehovet minskar. Trots sin kraftfulla sugförmåga är maskinen behagligt tyst med endast 61 dB(A), vilket gör att den kan användas även i ljudkänsliga miljöer. Dammsugaren är kompakt och stabil, har en behållarvolym på 11 liter och väger endast 4 kg. Det ergonomiska bärhandtaget och den integrerade armbågen möjliggör långa, trötthetsfria arbetspass och bekväm transport. Den 12 meter långa, instickbara strömkabeln kan enkelt bytas ut av användaren när som helst. Det finns en speciell förvaringsanordning på själva dammsugaren för tillbehör som sugröret och golvmunstycket.
Egenskaper och fördelar
Låg viktBekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande Låg vikt kombinerat med identisk behållarvolym jämfört med konkurrerande modeller Möjliggör långt, trötthetsfritt arbete.
Anslutningsbar elkabelEnkelt byte av nätkabel även utan förkunskaper. Rengöringen kan fortsätta utan avbrott Inga onödiga höga servicekostnader.
HållbarhetsfunktionerLåg ljudnivå på bara 61 dB(A) Instickbar strömkabel: enkelt byte av strömkabel, förlänger maskinens livslängd. Rengöringsprocessen kan fortsätta utan större avbrott. Låg ljudnivå på bara 61 dB(A).
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Säker och bekväm transport av maskin och tillbehör
- Enkel och praktisk parkeringsfunktion av golvmunstycket på själva dammsugaren
Kabelkrok
- Enkel förvaring av strömkabeln
- Kabeln sitter alltid säkert fast under transport
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Luftflöde (l/s)
|40
|Nominell prestanda (W)
|850
|Behållarvolym (l)
|11
|Nominell standardbredd (DN) ( )
|ID 35
|Kabellängd (m)
|12
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|61
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Böj: Plast
- Antal sugrör: 3 Del(ar)
- Sugrörens längd: 350 mm
- Material i sugrör: Plast
- Omkopplingsbart golvmunstycke
- Kvantitet filterpåsar: 10 Del(ar)
- Filterpåsens material: Fleece
- Skyddsfilter för motor
- Permanent filterkorg: Fleece
Standardutrustning
- Behållarmaterial: Plast med återvunnet material
- Kabelkrok
- Anslutningsbar elkabel: standard
- Praktiskt tillbehörsförvaring
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- För alla hårda golvytor, t.ex. klinker, natursten, PVC, linoleum.
- Mattor