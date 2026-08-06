Den svarta torrdammsugaren T 11/1 Classic Adv Go!Further, som är en begränsad upplaga tillverkad av 60 procent återvunnen plast¹⁾, kommer med exklusiva tillbehör och 10 fleecefilterpåsar. Dammsugaren imponerar med sin förstklassiga sugkraft, höga robusthet och sitt attraktiva pris-prestandaförhållande. Tack vare dess 60 procent återvunna material¹⁾ bevaras resurser redan från start och energibehovet minskar. Trots sin kraftfulla sugförmåga är maskinen behagligt tyst med endast 61 dB(A), vilket gör att den kan användas även i ljudkänsliga miljöer. Dammsugaren är kompakt och stabil, har en behållarvolym på 11 liter och väger endast 4 kg. Det ergonomiska bärhandtaget och den integrerade armbågen möjliggör långa, trötthetsfria arbetspass och bekväm transport. Den 12 meter långa, instickbara strömkabeln kan enkelt bytas ut av användaren när som helst. Det finns en speciell förvaringsanordning på själva dammsugaren för tillbehör som sugröret och golvmunstycket.