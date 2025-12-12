Två specialister. Ett uppdrag: kompromisslös renlighet i dina verksamhetslokaler.
Inga halvmesyrer när det gäller golvrengöring. Det perfekta duon kombinerar kraftfull sopprestanda med fiberdjup våtrengöring. Utvecklad för de höga kraven inom logistik och industri – en rengöringsmetod som säkerställer maximal renlighet, säkerhet och effektivitet på varje kvadratmeter.
UTMANINGEN: Rengöring är en daglig utmaning – och ett krav för en smidigt fungerande verksamhet.
I fabriker och lager där tempot är högt möts många olika typer av smuts. En enda rengöringscykel räcker ofta inte för att hantera allt. Känner du igen dig?
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Blandad smuts: grövre partiklar som träflisor, emballagerester eller metallspån blandas med mer svårborttagna rester som däckslitage, oljefläckar och fint damm.
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Effektivitet under press: varje stopp kostar pengar. Långa rengöringstider eller otillräckliga resultat kan störa driften och binda upp personal som behövs på andra håll.
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Damm som säkerhetsrisk: luftburet damm innebär inte bara en hälsorisk för medarbetarna, utan kan även skada känsliga varor och elektronisk utrustning som transportband eller sensorer. Dessutom kan damm och smuts göra att truckar och andra fordon tappar greppet och blir osäkra att köra.
Lösningen: Det perfekta duon – systematisk rengöring som imponerar.
Sopa först:
Den kraftfulla sopmaskinen tar upp lös och grov smuts och förbereder golvet perfekt för nästa steg – skurmaskinen.
Skurmaskinen tar vid
Skurmaskinen tar bort även den mest envisa smutsen från dom sopade ytorna och lämnar golvet hygieniskt rent och omedelbart torrt.
Resultatet:
Den systematiska metode ger ett överlägset resultat som en kombiskurmaskin på egen hand inte kan uppnå.
Sopmaskinen – specialist på grovsmuts
Sopmaskinen tar hand om allt som ligger löst på golvet och leder kampen mot smuts i hallar och på golv.
Kraftfull uppsamling:
Oavsett om det gäller fint damm, sand, granulat eller pallspån – det effektiva sopprincipen säkerställer att smutsen tas upp helt och hållet i ett enda svep.
Dammbindning istället för spridning:
Högpresterande sug- och filtersystem ser till att dammet hamnar i behållaren och inte i luften. Det skyddar både personal, lagrade varor och känslig utrustning.
Flexibla användningsområden:
Perfekt för förstädning av inomhusytor eller för att hålla utomhusområden rena – sopmaskinen är redo för insats överallt.
Robust konstruktion:
Byggd för tuffa industri- och logistikmiljöer och imponerar med både hållbarhet och pålitlighet, även vid fler-skiftsdrift.
Skurmaskinen – hygieniskt rent och säkert
När underlaget är förberett kan vår skurmaskin arbeta med full kraft. Den koncentrerar sin energi på envisa beläggningar och säkerställer ett felfritt resultat.
Djupgående rengöring:
Med optimal borsttryck och exakt avvägd rengöringsmedel tas även torkade olja- och fettfläckar eller envisa däckavtryck effektivt bort.
Omedelbart gång- och körbar:
Den kraftfulla torkarvingen suger upp vattnet direkt och lämnar efter sig ett skinande rent och framför allt omedelbart torrt golv. Detta minimerar driftstopp och maximerar säkerheten på arbetsplatsen.
Effektiv resursanvändning:
Intelligenta system för vatten- och rengöringsmedelsdosering garanterar maximal effekt med minimal förbrukning och bidrar därmed till lägre driftkostnader.
Synergieffekten: när 1 + 1 blir mer än 2
Den verkliga styrkan hos den perfekta duon ligger i hur maskinerna samarbetar. Kombinationen skapar fördelar som överträffar vad de kan prestera var för sig.
Högre rengöringskvalitet: Inga ränder kvar efter grovsmuts – resultatet blir jämnt och skinande rent.
Lägre underhållskostnader: Minskat slitage på torkarvingar, slangar och filter i skurmaskinen tack vare effektiv förstädning.
Maximal effektivitet: Vid våtrengöring kan rengöringsmedlet utnyttja sin fulla kemiska kraft på ytan istället för att binds upp av lös smuts. Dessutom kan regelbunden användning av en sopmaskin minska behovet av våtrengöring, vilket sparar både tid och resurser.
Ökad säkerhet: Effektiv förstädning optimerar rengöringsresultatet och sugförmågan hos skurmaskinen, vilket säkerställer att vattnet samlas upp på ett tillförlitligt sätt.
Potentiella kombinationer
Yta
1 – 200 m²
Sopning
Sopa för hand
Skurmaskin
Rengöring med mop
Yta
200 – 1,000 m²
Sopning
KM 70/20 C
Skurmaskin
BD 43/25 C
Yta
600 – 2,500 m²
Sopning
KM 75/40 W
Skurmaskin
BD 50/55 W
Yta
1,500 – 5,000 m²
Sopning
KM 85/50 R
Skurmaskin
B 110 R
Yta
3,000 – 10,000 m²
Sopning
KM 100/120 R
Skurmaskin
B 220 R
Yta
>10,000 m²
Sopning
KM 130/300 R I
Skurmaskin
B 260 R I
Användningsområden: i industri- och logistikcentra
Den perfekta duon är den idealiska rengöringslösningen för alla miljöer där stora ytor möter höga krav på renlighet.
Logistikcentra och lager:
För ett smidigt flöde av gods på rena och säkra transportvägar.
Produktions- och tillverkningsanläggningar:
Säkerställer att renlighetsstandarder uppfylls och skyddar din utrustning.
Inkommande gods och lastområden:
Ett rent och professionellt första intryck för leverantörer och kunder.
Parkeringsområden och underjordiska garage:
Lösningen på stora mängder däckslitage, salt och fukt.
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