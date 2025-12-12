Två specialister. Ett uppdrag: kompromisslös renlighet i dina verksamhetslokaler.

Sopmaskinen – specialist på grovsmuts

Sopmaskinen tar hand om allt som ligger löst på golvet och leder kampen mot smuts i hallar och på golv.

Kraftfull uppsamling:

Oavsett om det gäller fint damm, sand, granulat eller pallspån – det effektiva sopprincipen säkerställer att smutsen tas upp helt och hållet i ett enda svep.

Dammbindning istället för spridning:

Högpresterande sug- och filtersystem ser till att dammet hamnar i behållaren och inte i luften. Det skyddar både personal, lagrade varor och känslig utrustning.

Flexibla användningsområden:

Perfekt för förstädning av inomhusytor eller för att hålla utomhusområden rena – sopmaskinen är redo för insats överallt.

Robust konstruktion:

Byggd för tuffa industri- och logistikmiljöer och imponerar med både hållbarhet och pålitlighet, även vid fler-skiftsdrift.