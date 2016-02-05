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Kärchers Everydayheroes är människor som är passionerade och drivs av att vilja göra skillnad varje dag. Här delar några av alla Everydayheros med sig av sina berättelser från arbetsvardagen och förklarar hur Kärchers produkter hjälper dom i sitt arbete.
SKOGSBONDEN MATTIAS
”Jag är den sjunde generationen i familjeföretaget”
Jag lämnar motorvägen och letar mig fram längst en väg som slingrar sig igenom bondgårdar och hagar med kor och får. En väg byggd efter naturens förutsättningar och böndernas behov. Där vägen tar slut och granskogen och sjön tar vid ligger Högsjöhults gård.
– Det har den gjort sedan 1832, förklarar Mattias och skakar hand med oss. Bredvid honom står pappa och inflikar att hans son blir den sjunde generationen skogsbonde på gården. Vi dricker kaffe och tittar ut på ett nyligen avverkat skogsparti som i drygt hundra år varit en del av utsikten från gårdsfönstret.
– Skogsbruk handlar om långsiktig planering för framtida generationer. Mitt arbete idag kommer att bli mina barnbarns arv berättar Mattias när vi far iväg på fyrhjulingarna längs en uppkörd traktorstig. Vi är på väg upp längs en bergskam där Mattias ska inspektera ett vindfälle. Granarna breder ut sig som ett stort tak och i gläntorna lyser förmiddagssolen.
– Där! pekar Mattias in mot en glänta, sköt jag mitt första rådjur. I skogarna här omkring finns också kronhjort, dovhjort, älg och vildsvin. Jakten har alltid varit en naturlig del av livet på gården. Något som alla på gården är involverade i. Tillbaka på gården hjälps vi åt med att ge fyrhjulingarna en rejäl och välbehövlig tvätt. Att ha ordning på grejerna är något Mattias fått med sig sedan barnsben.
– En gård som ser prydlig ut är en välskött gård, säger Mattias och tittar ut över sjön. Att vara skogsbonde betyder också att ha frihet att själv kunna styra sitt arbete och skötseln av skogen och gården. Kanske för att markera just det bestämmer sig Mattias för ett snabbt dopp i sjön innan det är dags för lunch.
Tack Mattias för att vi fick hälsa på dig, och se hur du gör skillnad i din vardag!
Mattias grillade vildsvinskarré
4 personer: 800 g vildsvinskarré
Marinad:
1/2 dl olja
1 msk soja
1/2 dl chilisås
2 msk timjan
2 msk svartpeppar
2 pressade vitlöksklyftor
Gör så här: Putsa karrén och skiva den i fyra lika stora skivor. Blanda ihop marinaden och lägg i köttet. Marinera några timmar före grillning och glöm inte att köttet ska vara rumstempererat när du grillar.
SNICKAREN MARTIN
”Det blir en mer personlig utmaning”
Klockan är strax före 9 och solen letar sig in i ett stort rum belamrat med maskiner, verktyg, bräder och ett omsorgsfullt papptäckt golv.
– Det är en ateljé, hjärtat i det lite speciella huset som en gång tillhört en konstnär, berättar Martin över en kopp kaffe.
Vi befinner oss i en villaförort till Göteborg. Martin, snickare sedan drygt 15 år har redan varit igång ett tag och förberett renoveringsobjektet med konstnärsvillan.
– Dom nya ägarna föll pladask för husets speciella karaktär. Men dom är ju inga konstnärer. Utmaningen jag står inför är att bevara husets karaktär och samtidigt få det att fungera för en familj, med hund, berättar Martin.
Tillsammans med dom nya ägarna har Martin gjort ritningarna som ska förverkliga familjens husdröm.
– Renoveringsprojektet är lagom stort för att kunna överblicka. Jag trivs bäst med sådana uppdrag. Det blir en mer personlig utmaning säger Martin som hela tiden låter blicken flacka längst rummets väggar och golv.
– Så här i början av renoveringen är det oftast som mest skitigast fortsätter Martin. Det ska rivas, kapas och fräsas. Det blir väldigt snabbt dammigt. Damm som innehåller allt möjligt skit som man verkligen inte vill ha i sig! En effektiv och tålig grovdammsugare är ett måste, precis som radion i hörselkåporna ler Martin. Jag har flera grovdammsugare lite beroende på situationen. Men för att arbeta så dammfritt som möjligt kopplar jag dom flesta av mina maskiner till en M-klassad Kärcher NT 35/1 Tact, som jag har utrustat med ett Hepa-filter förstås.
Vi följer med Martin ut till bilen där han ska bära in ännu mer verktygslådor, maskiner och material till huset.
– Nu har jag inte tid mer er längre ler Martin, det är en hel del som ska på plats innan lunch.
Tack Martin för att vi fick hälsa på dig, och se hur du gör skillnad i din vardag!
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