SKOGSBONDEN MATTIAS

”Jag är den sjunde generationen i familjeföretaget”

Jag lämnar motorvägen och letar mig fram längst en väg som slingrar sig igenom bondgårdar och hagar med kor och får. En väg byggd efter naturens förutsättningar och böndernas behov. Där vägen tar slut och granskogen och sjön tar vid ligger Högsjöhults gård.

– Det har den gjort sedan 1832, förklarar Mattias och skakar hand med oss. Bredvid honom står pappa och inflikar att hans son blir den sjunde generationen skogsbonde på gården. Vi dricker kaffe och tittar ut på ett nyligen avverkat skogsparti som i drygt hundra år varit en del av utsikten från gårdsfönstret.

– Skogsbruk handlar om långsiktig planering för framtida generationer. Mitt arbete idag kommer att bli mina barnbarns arv berättar Mattias när vi far iväg på fyrhjulingarna längs en uppkörd traktorstig. Vi är på väg upp längs en bergskam där Mattias ska inspektera ett vindfälle. Granarna breder ut sig som ett stort tak och i gläntorna lyser förmiddagssolen.

– Där! pekar Mattias in mot en glänta, sköt jag mitt första rådjur. I skogarna här omkring finns också kronhjort, dovhjort, älg och vildsvin. Jakten har alltid varit en naturlig del av livet på gården. Något som alla på gården är involverade i. Tillbaka på gården hjälps vi åt med att ge fyrhjulingarna en rejäl och välbehövlig tvätt. Att ha ordning på grejerna är något Mattias fått med sig sedan barnsben.

– En gård som ser prydlig ut är en välskött gård, säger Mattias och tittar ut över sjön. Att vara skogsbonde betyder också att ha frihet att själv kunna styra sitt arbete och skötseln av skogen och gården. Kanske för att markera just det bestämmer sig Mattias för ett snabbt dopp i sjön innan det är dags för lunch.

Tack Mattias för att vi fick hälsa på dig, och se hur du gör skillnad i din vardag!

Mattias grillade vildsvinskarré

4 personer: 800 g vildsvinskarré

Marinad:

1/2 dl olja

1 msk soja

1/2 dl chilisås

2 msk timjan

2 msk svartpeppar

2 pressade vitlöksklyftor

Gör så här: Putsa karrén och skiva den i fyra lika stora skivor. Blanda ihop marinaden och lägg i köttet. Marinera några timmar före grillning och glöm inte att köttet ska vara rumstempererat när du grillar.