SUG UPP ISTÄLLET FÖR ATT HOSTA UPP
Våra lungor är helt enkelt inte konstruerade för att hantera fint damm. För att inte tala om stora mängder av det. Och det är de stora mängderna som kan vara extremt farliga. Det är därför kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är den tredje vanligaste sjukdomen. Behandlingen kostar flera miljarder euro. Hur mycket är din hälsa värd för dig?
En dammsugare är aldrig bättre än sitt filter
Våra filter är alla av förstklassig kvalitet och några är till och med unika.
Damm som inte skapas från första början kan heller inte orsaka någon skada. Ett effektivt förebyggande av damm uppnås bäst genom att direkt suga upp dammet direkt vid källan. Om detta inte är möjligt finns det många sätt att binda eller dammsuga upp dammet, eller att förhindra att det kommer in i våra lungor med lämplig andningsutrustning.
Toppar i alla klasser
Aldrig tidigare har det varit så säkert att bekänna färg. Våra filter är färgkodade för att ange deras användningsområde. Brunt står för trä- och fiberdamm. Rött står för HEPA. Svart står för de mest krävande användningsområdena. Blått innebär att filtren kan användas överallt. Och grönt står för torrt damm och hög kostnadseffektivitet.
Patronfilter för trä
Vårt patronfilter passar den senaste generationen av alla enmotoriga Kärcher Tact dammsugare. De åtta patronerna med PTFE-beläggning tar effektivt hand om trä- och fiberdamm av alla slag. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.
- Möjliggör uppsugning av fiberdamm utan filterpåse för första gången
- Garanterat hög sugeffekt (ingen igensättning)
- Beständigt mot fukt och röta
Dammklass: M + L
Säkerhets-/HEPA-planfilter
Det första rengöringsbara H-filtret för grovdammsugare för vått och torrt. Enstegsfilter som endast finns hos Kärcher. Certifierat för dammklass H. Garanterad filtreringsgrad: 99,995 % (HEPA).
- Lämpligt för uppsugning av farligt och explosivt damm
- Det nya PTFE H-filtret är det första rengöringsbara H-filtret på marknaden. Filtret kan därigenom användas för dammsugning av stora mängder fint damm utan filterpåse
- En säkerhetsfiltersats eller engångspåse krävs för dammsugning av farligt damm
Dammklass: H
Ultimate-planfilter
Vi har den bästa filterlösningen för användning som ger upphov till stora dammängder, till exempel slipning av färsk betong eller arbete med pigmentpulver: vårt PTFE-filter. Kan användas i alla NT Tact modeller. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.
- Beständigt mot fukt och röta
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret
- Garanterat hög sugeffekt (ingen igensättning)
Dammklass: M + L
Planfilter för vått och torrt
De här nya PES-filtren (standard i våra nya NT Tact dammsugare) erbjuder utmärkta resultat vid både våt- och torrsugning. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.
- Beständigt mot fukt och röta
- Ännu mer kostnadseffektivt tack vare längre livslängd hos filtret
- Idealiskt för frekvent växling mellan våt- och torrsugning
Dammklass: M + L
Planfilter för torrsugning
De här pappersfiltren är ett utmärkt val för torrsugning, även när det gäller priset. Kan användas i alla NT Tact dammsugare. Certifierat för dammklasserna M och L. Garanterad filtreringsgrad: 99,9 %.
- Hög sugeffekt vid dammsugning av fint damm
- Hög filtreringsgrad
- Filtret måste torkas efter uppsugning av vätska
Dammklass: M + L