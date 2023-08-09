SUG UPP ISTÄLLET FÖR ATT HOSTA UPP

En dammsugare är aldrig bättre än sitt filter

Våra filter är alla av förstklassig kvalitet och några är till och med unika.

Damm som inte skapas från första början kan heller inte orsaka någon skada. Ett effektivt förebyggande av damm uppnås bäst genom att direkt suga upp dammet direkt vid källan. Om detta inte är möjligt finns det många sätt att binda eller dammsuga upp dammet, eller att förhindra att det kommer in i våra lungor med lämplig andningsutrustning.