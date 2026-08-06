Med Luft- och vattentornet AWT uppfylls två av kundernas behov på samma gång. För det första erbjuder ni en smidig och lättanvänd däcktrycksmätare som kan reglera däcktryck upp till 8 bar. Och för det andra tillhandahåller den integrerade vattenautomaten rent vatten vid alla tillfällen, t.ex. för att fylla upp vattenbehållaren för rengöring av vindrutan. Detta innebär fördelar för dig i form av dels återvändande kunder som är nöjda med er service, dels en prydlig anläggning där vattenkannor och likande behållare är ett minne blott. Denna enhet, som ingår i vårt sortiment av enheter för gårdsplanen, är utrustad med en elektronisk mottagare för mynt som enkelt kan programmeras med individuell inställning och användas med olika mynt och polletter. Körtiden kan också ställas in till vad som helst upp till 7 minuter.