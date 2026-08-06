Med Luft- och vattentornet AWT Fp från Kärchers sortiment av enheter för gårdsplanen blir röriga anläggningar ett minne blott. Inga däcktrycksmätare, vattenkannor eller andra liknande behållare finns i vägen. Istället är AWT Fp däcktrycksmätare och vattenautomat i en enda platsbesparande enhet. Däcktrycket kan enkelt kontrolleras och regleras upp till 8 bar. Den integrerade vattenautomaten tillhandahåller rent vatten, t.ex. för vattenbehållaren för rengöring av vindrutan, medan en på samma vis integrerad frostskyddsfunktion säkerställer pålitlig drift i alla situationer och även under kalla vinterdagar. Den elektroniska myntmottagaren tar emot både mynt och polletter och kan enkelt programmeras så att den uppfyller dina särskilda behov. Enhetens körtid kan också ställas in individuellt till vad som helst upp till 7 minuter.