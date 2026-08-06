Bilvård Lufttorn AT

För smidig och enkel kontroll och reglering av däcktryck: Lufttornet AT från Kärcher från vårt sortiment av enheter för gårdsplanen, vilka har utformats för att göra er anläggning ännu mer attraktiv.

Med Kärchers enheter för gårdsplanen kan ni erbjuda era kunder extra service och göra er anläggning ännu mer attraktiv. Lufttornet AT för smidig kontroll och reglering för säkerställande av korrekt däcktryck (upp till 8 bar) har en enkelt och individuellt programmerbar elektronisk myntmottagare. På grund av detta kan man använda olika mynt och polletter liksom fritt valbara körtider. Detta möjliggör kontinuerliga inställningar på upp till 7 min körtid, vilket i sin tur ger skräddarsydd reglering för anpassning till era preferenser och de lokala förhållandena på er anläggning.

Egenskaper och fördelar
Bilvård Lufttorn AT: Digital tryckindikator upp till 8 bar
Digital tryckindikator upp till 8 bar
Exakt reglering för rätt däcktryck. Enkel och smidig hantering säkerställer att kunderna återvänder.
Bilvård Lufttorn AT: Elektronisk polletteläsare
Elektronisk polletteläsare
Individuell och enkel programmering. Används med flera olika mynt och polletter med endast en myntmottagare.
Bilvård Lufttorn AT: Programmerbar körtid
Programmerbar körtid
Steglöst ställbar reglering för körtider på upp till 7 minuter. För individuell anpassning efter lokala förhållanden.
Specifikationer

Tekniska data

Säkerhetsklass IP44
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Anslutningseffekt (kW) 0,45
Användningsområden
  • Lufttorn för att kontrollera däcktrycket och reglera det vid behov
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