Med Kärchers enheter för gårdsplanen kan ni erbjuda era kunder extra service och göra er anläggning ännu mer attraktiv. Lufttornet AT för smidig kontroll och reglering för säkerställande av korrekt däcktryck (upp till 8 bar) har en enkelt och individuellt programmerbar elektronisk myntmottagare. På grund av detta kan man använda olika mynt och polletter liksom fritt valbara körtider. Detta möjliggör kontinuerliga inställningar på upp till 7 min körtid, vilket i sin tur ger skräddarsydd reglering för anpassning till era preferenser och de lokala förhållandena på er anläggning.