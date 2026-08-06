Bilvård Lufttorn AT
För smidig och enkel kontroll och reglering av däcktryck: Lufttornet AT från Kärcher från vårt sortiment av enheter för gårdsplanen, vilka har utformats för att göra er anläggning ännu mer attraktiv.
Med Kärchers enheter för gårdsplanen kan ni erbjuda era kunder extra service och göra er anläggning ännu mer attraktiv. Lufttornet AT för smidig kontroll och reglering för säkerställande av korrekt däcktryck (upp till 8 bar) har en enkelt och individuellt programmerbar elektronisk myntmottagare. På grund av detta kan man använda olika mynt och polletter liksom fritt valbara körtider. Detta möjliggör kontinuerliga inställningar på upp till 7 min körtid, vilket i sin tur ger skräddarsydd reglering för anpassning till era preferenser och de lokala förhållandena på er anläggning.
Egenskaper och fördelar
Digital tryckindikator upp till 8 barExakt reglering för rätt däcktryck. Enkel och smidig hantering säkerställer att kunderna återvänder.
Elektronisk polletteläsareIndividuell och enkel programmering. Används med flera olika mynt och polletter med endast en myntmottagare.
Programmerbar körtidSteglöst ställbar reglering för körtider på upp till 7 minuter. För individuell anpassning efter lokala förhållanden.
Specifikationer
Tekniska data
|Säkerhetsklass
|IP44
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Anslutningseffekt (kW)
|0,45
Användningsområden
- Lufttorn för att kontrollera däcktrycket och reglera det vid behov