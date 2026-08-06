Majoriteten av alla kunder kontrollerar däcktrycket som en rutin efter biltvätt. Med Lufttornet AT Fp, en frostskyddad däcktrycksmätare från Kärcher, kan ni erbjuda era kunder denna viktiga service och uppmuntra dem att återvända. Våra enheter för gårdsplanen erbjuder imponerande funktioner, t.ex. den elektroniska myntmottagaren som tar emot både mynt och polletter och som enkelt kan programmeras så att den uppfyller just era behov. Enhetens körtid kan också ställas in individuellt till vad som helst upp till 7 minuter. Det reglerade däcktrycket (upp till 8 bar) anges alltid på en digital display.