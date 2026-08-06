Bilvård Lufttorn AT Fp

Frostskyddad och vintersäkrad däcktrycksmätare till Lufttornet AT Fp. Enhet för gårdsplanen för exakt och tillförlitlig kontroll och reglering av däcktryck upp till 8 bar.

Majoriteten av alla kunder kontrollerar däcktrycket som en rutin efter biltvätt. Med Lufttornet AT Fp, en frostskyddad däcktrycksmätare från Kärcher, kan ni erbjuda era kunder denna viktiga service och uppmuntra dem att återvända. Våra enheter för gårdsplanen erbjuder imponerande funktioner, t.ex. den elektroniska myntmottagaren som tar emot både mynt och polletter och som enkelt kan programmeras så att den uppfyller just era behov. Enhetens körtid kan också ställas in individuellt till vad som helst upp till 7 minuter. Det reglerade däcktrycket (upp till 8 bar) anges alltid på en digital display.

Egenskaper och fördelar
Bilvård Lufttorn AT Fp: Digital tryckindikator upp till 8 bar
Digital tryckindikator upp till 8 bar
Exakt reglering för rätt däcktryck. Enkel och smidig hantering säkerställer att kunderna återvänder.
Bilvård Lufttorn AT Fp: Elektronisk polletteläsare
Elektronisk polletteläsare
Individuell och enkel programmering. Används med flera olika mynt och polletter med endast en myntmottagare.
Bilvård Lufttorn AT Fp: Programmerbar körtid
Programmerbar körtid
Steglöst ställbar reglering för körtider på upp till 7 minuter. För individuell anpassning efter lokala förhållanden.
Specifikationer

Tekniska data

Säkerhetsklass IP44
Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Anslutningseffekt (kW) 0,45
Användningsområden
  • Lufttorn med frostskydd för kontroll och reglering för korrekt däcktryck
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