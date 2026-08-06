Bilvård Lufttorn AT Fp
Frostskyddad och vintersäkrad däcktrycksmätare till Lufttornet AT Fp. Enhet för gårdsplanen för exakt och tillförlitlig kontroll och reglering av däcktryck upp till 8 bar.
Majoriteten av alla kunder kontrollerar däcktrycket som en rutin efter biltvätt. Med Lufttornet AT Fp, en frostskyddad däcktrycksmätare från Kärcher, kan ni erbjuda era kunder denna viktiga service och uppmuntra dem att återvända. Våra enheter för gårdsplanen erbjuder imponerande funktioner, t.ex. den elektroniska myntmottagaren som tar emot både mynt och polletter och som enkelt kan programmeras så att den uppfyller just era behov. Enhetens körtid kan också ställas in individuellt till vad som helst upp till 7 minuter. Det reglerade däcktrycket (upp till 8 bar) anges alltid på en digital display.
Egenskaper och fördelar
Digital tryckindikator upp till 8 barExakt reglering för rätt däcktryck. Enkel och smidig hantering säkerställer att kunderna återvänder.
Elektronisk polletteläsareIndividuell och enkel programmering. Används med flera olika mynt och polletter med endast en myntmottagare.
Programmerbar körtidSteglöst ställbar reglering för körtider på upp till 7 minuter. För individuell anpassning efter lokala förhållanden.
Specifikationer
Tekniska data
|Säkerhetsklass
|IP44
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Anslutningseffekt (kW)
|0,45
Användningsområden
- Lufttorn med frostskydd för kontroll och reglering för korrekt däcktryck