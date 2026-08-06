Det finns många skäl till varför obehagliga lukter uppstår i fordon, vilka kan bero på allt från rökning till att familjens hund har tagit sig ett dopp i sjön. Med den frostskyddade och vintersäkrade doftsprayaren Parfymtornet PT Fp kan era kunder snabbt och enkelt neutralisera dessa obehagliga lukter. Det finns fyra olika dofter att välja mellan efter personlig smak, utan att de olika dofterna blandas samman. Enhetens körtid kan ställas in till vad som helst upp till 7 minuter. Och även den individuella programmeringen av den elektroniska myntmottagaren, som känner igen mynt och polletter, kan konfigureras extremt snabbt och enkelt.