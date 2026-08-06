Bilvård Parfymtorn PT Fp
Med frostskydd: vår vintersäkrade doftsprayare Parfymtornet PT Fp från sortimentet av enheter för gårdsplanen neutraliserar snabbt och effektivt obehagliga lukter i fordon.
Det finns många skäl till varför obehagliga lukter uppstår i fordon, vilka kan bero på allt från rökning till att familjens hund har tagit sig ett dopp i sjön. Med den frostskyddade och vintersäkrade doftsprayaren Parfymtornet PT Fp kan era kunder snabbt och enkelt neutralisera dessa obehagliga lukter. Det finns fyra olika dofter att välja mellan efter personlig smak, utan att de olika dofterna blandas samman. Enhetens körtid kan ställas in till vad som helst upp till 7 minuter. Och även den individuella programmeringen av den elektroniska myntmottagaren, som känner igen mynt och polletter, kan konfigureras extremt snabbt och enkelt.
Egenskaper och fördelar
Fyra olika dofter att välja mellanInget blandande av de olika dofterna. Rena dofter för de flesta smaker.
Elektronisk polletteläsareIndividuell och enkel programmering. Används med flera olika mynt och polletter med endast en myntmottagare.
Programmerbar körtidSteglöst ställbar reglering för körtider på upp till 7 minuter. För individuell anpassning efter lokala förhållanden.
Specifikationer
Tekniska data
|Säkerhetsklass
|IP44
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Anslutningseffekt (kW)
|0,3
Användningsområden
- Parfymtornet med frostskydd för neutralisering av lukter i fordon