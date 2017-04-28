Tact-klass

Robust, praktisk och ekonomisk.

De olika funktionerna och driftlägena i våra nya grovdammsugare kan manövreras med en knapptryckning. Detta tack vare ett centralt placerat reglage för enkel manövrering.

På den plana behållarkåpan med gummerad yta och surrningsögla kan du ställa verktygslådor och andra saker utan att de glider samt fästa dem på ett säkert sätt.

Robustare design för byggarbetsplatser

Eftersom det går hårt till på byggarbetsplatser har vi utrustat våra NT Tact med robusta, förstärkta behållare med stötfångare, handtag och stora, stadiga länkhjul med broms.

Fritt fram för höga prestanda

Hos våra Tact-grovdammsugare är sugslangar med en verklig innerdiameter på 35 millimeter standard (DN 35). Den här större innerdiametern ger ett ännu högre luftflöde och minskar risken för igensättning vid uppsugning av grov smuts.

Plana, skyddade och sitter alltid rätt

Alla nya Tact-dammsugare har filterhus för planfilter. Det gamla filtret kan tas bort utan att det dammar. Filtret sitter alltid rätt och filtermaterialet och tätningen är skyddade. Dessutom är alla våra Tact-dammsugare certifierade enligt dammklass L, det vill säga med en dammavskiljningsgrad på 99 procent enligt EN 60335-2-69.