Tact-klass
NT-dammsugaren med patenterat Tact-system möjliggör arbete fritt från avbrott vid konstant hög sugkraft, även vid stora mängder fint damm. Filtret rengör sig självt med kraftiga luftstötar. Tact-dammsugare uppfyller därmed kraven från användare på byggarbetsplatser och inom hantverksyrken.
Förbättring genom erfarenhet
Vårt sortiment med våt- och torrdammsugare är baserat på årtionden av erfarenhet. Och erfarenheten hos många professionella användare. Vi har utvecklat våra nya NT Tact-maskiner tillsammans med hantverkare, industriarbetare, bilvårdare och andra yrkesgrupper för att säkerställa att det finns en NT Tact för varje syfte och användningsområde.
Allt handlar om Tact
Fint damm är skadligt för hälsan. För att du ska få bästa möjliga skydd mot fint damm har vi förbättrat vårt Tact-system ytterligare. Resultatet är vår kraftfulla Tact-grovdammsugare med högeffektiv filterrengöring och en världsunik filtertid motsvarande 180 kilo fint damm (mineraldamm kategori A) innan manuell rengöring krävs. Det gör att du kan arbeta ännu längre utan avbrott och med konstant sugförmåga, samtidigt som du är ännu bättre skyddad mot fint damm.
Filtertid vid uppsugningen av fint damm med NT 30/1 Tact Te L
Uppsuget material: Mineraldamm kategori A
Temperatur: Rumstemperatur
Tillbehör: Huvudfilter och slangar ingår vid leverans
Konkurrerande maskiner: Jämförbar behållarstorlek och utrustning
Testresultat över hur stor mängd som maximalt kan sugas upp innan huvudfiltret måste rengöras manuellt eller bytas ut:
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurrent A: 19 kg
Konkurrent B: 10 kg
Robust, praktisk och ekonomisk.
De olika funktionerna och driftlägena i våra nya grovdammsugare kan manövreras med en knapptryckning. Detta tack vare ett centralt placerat reglage för enkel manövrering.
På den plana behållarkåpan med gummerad yta och surrningsögla kan du ställa verktygslådor och andra saker utan att de glider samt fästa dem på ett säkert sätt.
Robustare design för byggarbetsplatser
Eftersom det går hårt till på byggarbetsplatser har vi utrustat våra NT Tact med robusta, förstärkta behållare med stötfångare, handtag och stora, stadiga länkhjul med broms.
Fritt fram för höga prestanda
Hos våra Tact-grovdammsugare är sugslangar med en verklig innerdiameter på 35 millimeter standard (DN 35). Den här större innerdiametern ger ett ännu högre luftflöde och minskar risken för igensättning vid uppsugning av grov smuts.
Plana, skyddade och sitter alltid rätt
Alla nya Tact-dammsugare har filterhus för planfilter. Det gamla filtret kan tas bort utan att det dammar. Filtret sitter alltid rätt och filtermaterialet och tätningen är skyddade. Dessutom är alla våra Tact-dammsugare certifierade enligt dammklass L, det vill säga med en dammavskiljningsgrad på 99 procent enligt EN 60335-2-69.