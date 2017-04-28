Tact-klass

NT-dammsugaren med patenterat Tact-system möjliggör arbete fritt från avbrott vid konstant hög sugkraft, även vid stora mängder fint damm. Filtret rengör sig självt med kraftiga luftstötar. Tact-dammsugare uppfyller därmed kraven från användare på byggarbetsplatser och inom hantverksyrken.

Förbättring genom erfarenhet

Vårt sortiment med våt- och torrdammsugare är baserat på årtionden av erfarenhet. Och erfarenheten hos många professionella användare. Vi har utvecklat våra nya NT Tact-maskiner tillsammans med hantverkare, industriarbetare, bilvårdare och andra yrkesgrupper för att säkerställa att det finns en NT Tact för varje syfte och användningsområde.

NT30
NT 30 Werkstatt
NT_tact_construction
Tact Bild

Allt handlar om Tact

Fint damm är skadligt för hälsan. För att du ska få bästa möjliga skydd mot fint damm har vi förbättrat vårt Tact-system ytterligare. Resultatet är vår kraftfulla Tact-grovdammsugare med högeffektiv filterrengöring och en världsunik filter­­tid motsvarande 180 kilo fint damm (mineral­damm kategori A) innan manuell rengöring krävs. Det gör att du kan arbeta ännu längre utan avbrott och med konstant sugförmåga, samtidigt som du är ännu bättre skyddad mot fint damm.

Filtertid vid uppsugningen av fint damm med NT 30/1 Tact Te L

Uppsuget material: Mineraldamm kategori A
Temperatur: Rumstemperatur
Tillbehör: Huvudfilter och slangar ingår vid leverans

Konkurrerande maskiner: Jämförbar behållarstorlek och utrustning

Testresultat över hur stor mängd som maximalt kan sugas upp innan huvudfiltret måste rengöras manuellt eller bytas ut:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurrent A: 19 kg
Konkurrent B: 10 kg

Tact Illustration

Robust, praktisk och ekonomisk.

De olika funktionerna och driftlägena i våra nya grovdammsugare kan manövreras med en knapptryckning. Detta tack vare ett centralt placerat reglage för enkel manövrering.

På den plana behållarkåpan med gummerad yta och surrningsögla kan du ställa verktygslådor och andra saker utan att de glider samt fästa dem på ett säkert sätt.

Robustare design för byggarbetsplatser

Eftersom det går hårt till på byggarbetsplatser har vi utrustat våra NT Tact med robusta, förstärkta behållare med stötfångare, handtag och stora, stadiga länkhjul med broms.

Fritt fram för höga prestanda

Hos våra Tact-grovdammsugare är sugslangar med en verklig innerdiameter på 35 millimeter standard (DN 35). Den här större innerdiametern ger ett ännu högre luftflöde och minskar risken för igensättning vid uppsugning av grov smuts.

Plana, skyddade och sitter alltid rätt

Alla nya Tact-dammsugare har filterhus för planfilter. Det gamla filtret kan tas bort utan att det dammar. Filtret sitter alltid rätt och filtermaterialet och tätningen är skyddade. Dessutom är alla våra Tact-dammsugare certifierade enligt dammklass L, det vill säga med en dammavskiljningsgrad på 99 procent enligt EN 60335-2-69.

 

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Höjdpunkter

Med nya gererationen Tact grovdammsugare kommer du märka att vi har tänkt på allt som är viktigt för professionella användare: högre prestanda, enkel hantering, robusthet och lång livslängd. Det ännu effektivare och tystare filterrengöringssystemet Tact. Och tillbehör som har allt du önskar när det gäller mångsidighet och funktion.

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