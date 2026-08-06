Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic
Kärcher HD 25/15-4 St är konstruerad för intensiv kontinuerlig användning, erbjuder ett tryck på 150 bar och ett flöde på 2 500 l/h samt kan användas av upp till 3 användare samtidigt.
Den stationära kallvattentvätten HD 25/15-4 St är utformad för verksamheter med konstanta och höga rengöringskrav, och med ett arbetstryck på 150 bar samt ett flöde på 2 500 l/h erbjuder den optimala förutsättningar för kontinuerlig användning i tuffa miljöer. Tack vare den höga vattenkapaciteten kan maskinen användas av upp till 3 användare samtidigt, medan den robusta konstruktionen med vevaxelpump, cylinderhuvud i mässing samt ram och hölje i rostfritt stål garanterar en lång livslängd. Den slitstarka, långsamtgående 4-poliga elmotorn med mjukstart är konstruerad för oavbruten drift, och en integrerad display visar driftparametrar, felmeddelanden samt underhållsanvisningar. Två vattentankar säkerställer en konstant vattenförsörjning och torrkörningsskydd för pumpen, och i standardutförandet ingår även avkalkningsskydd, manometer och drifttidsmätare. Enkel installation, låga underhållskrav och intuitiv manövrering säkerställer en pålitlig och effektiv användning, vilket gör HD 25/15-4 St idealisk för industri, livsmedelsproduktion, transport, kommuner och lantbruk.
Egenskaper och fördelar
Robust och pålitlig för tuffa miljöerRobust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd Industriell lågvarvspump 4-poliga lågvarviga elmotorer med mjukstart garanterar lång livslängd.
Enkel och intuitiv driftLED-display som visar driftstatus, fel och kommande pumpunderhåll. Praktisk vridbrytare för på/av. Flexibilitet i användningen tack vare anslutning för fjärrkontroll och styrning av 6 uttagspunkter.
Utrustning av hög kvalitetDrifttid och tryck är alltid synliga tack vare den integrerade drifttidsräknaren och manometern. Mycket robust ram och kåpa i rostfritt stål. Korrosionsbeständig, hållbar och hygienisk – idealisk för tuffa miljöer. Två matningstankar med flottörventil, torrkörningsskydd, temperaturövervakning vid vatteninloppet och skydd mot kalkavlagringar.
Redo för användning på kort tid
- Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
- Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
- Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
Kan användas samtidigt av upp till 3 användare
- Ingen uppstartstid tack vare omedelbar rengöringsstart vid uttagspunkterna.
- Ökad produktivitet och tidsbesparing genom parallellt utförande av rengöringsuppgifter av flera medarbetare.
- Besparingar i investerings- och underhållskostnader tack vare en centraliserad, högpresterande maskin för flera verksamheter istället för flera olika högtryckstvättar.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
- Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
- Överspänning och underspänningsskydd.
- Skyddar pumpen mot torrkörning
Utvecklad för krävande användningsområden
- Hållbarhet och driftsäkerhet tack vare rostfritt stål, mässing och robust konstruktion för kontinuerlig användning, minimala driftstopp och lågt underhållsbehov.
- Rengöringsprestanda och korta uppstartstider tack vare den fasta installationen ökar produktiviteten.
- Kostnadseffektivitet tack vare lång livslängd och låga reparationskostnader för långsiktigt ekonomisk drift.
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Minimala driftstopp tack vare enkel åtkomst till alla komponenter.
- Mindre driftstopp och längre produktivitet tack vare snabbare rutinunderhåll och reparationer.
- Lägre driftskostnader tack vare minskade reparationskostnader.
Flexibel och mångsidig
- Lämpliga tillbehör för varje arbetsplats och varje användningsområde kan väljas individuellt från Kärchers högtryckssortiment.
- Flexibel användning tack vare nya uttagspunkter för ytterligare områden och högre rengöringskrav.
- Hög produktivitet tack vare samtidig användning av flera användare på olika arbetsplatser.
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
- Automatisk tryckavlastning finns som tillval
- Fjärrkontroller kan användas direkt vid uttaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|750 - 2500
|Arbetstryck (bar)
|100 - 150
|Max. tryck (bar)
|200
|Inloppstemperatur (°C)
|50
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Antal användare
|3
|Mobil
|Stationär
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|153,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|164,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|980 x 580 x 815
Följande ingår
- Servo Control
- Ram och hölje: Rostfritt stål
- Förberedd för Servo Control
Standardutrustning
- Vevaxelpump med keramiska kolvar
- Skalhämmare
- Torrgångsskydd
- Stort vattenfilter
- Vattentank med flottörventil
- Timräknare
- Förberedd för fjärrstyrning
- Oljenivåmätare
- Oljesticka
- Air-cooled motor
Användningsområden
- Utvecklad för företag och verksamheter med kontinuerligt höga rengöringskrav.
- Rengöring av stall, mjölkningsanläggningar, jordbruksmaskiner och fordon inom lantbruket.
- Lämplig för livsmedelsindustrin, såsom kött- och charkindustri, mejeri-, bageri-, konfektyr- och dryckesindustri.
- Lämplig för användning inom livsmedels-, kosmetik- och kemiindustrin
- Fordonsflottor och transportföretag: i tvätthallar och depåer där lastbilar, bussar eller andra kommersiella fordon behöver rengöras regelbundet.
- För rengöring i verkstäder, garage, byggarbetsplatser och fordonsflottor inom kommunala verksamheter.
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
- Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
- Rengöring av fordon och maskiner inom fordonsbranschen, industrin och jordbruket
- Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri