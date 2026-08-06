Den stationära kallvattentvätten HD 25/15-4 St är utformad för verksamheter med konstanta och höga rengöringskrav, och med ett arbetstryck på 150 bar samt ett flöde på 2 500 l/h erbjuder den optimala förutsättningar för kontinuerlig användning i tuffa miljöer. Tack vare den höga vattenkapaciteten kan maskinen användas av upp till 3 användare samtidigt, medan den robusta konstruktionen med vevaxelpump, cylinderhuvud i mässing samt ram och hölje i rostfritt stål garanterar en lång livslängd. Den slitstarka, långsamtgående 4-poliga elmotorn med mjukstart är konstruerad för oavbruten drift, och en integrerad display visar driftparametrar, felmeddelanden samt underhållsanvisningar. Två vattentankar säkerställer en konstant vattenförsörjning och torrkörningsskydd för pumpen, och i standardutförandet ingår även avkalkningsskydd, manometer och drifttidsmätare. Enkel installation, låga underhållskrav och intuitiv manövrering säkerställer en pålitlig och effektiv användning, vilket gör HD 25/15-4 St idealisk för industri, livsmedelsproduktion, transport, kommuner och lantbruk.