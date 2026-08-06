Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic

Kärcher HD 25/15-4 St är konstruerad för intensiv kontinuerlig användning, erbjuder ett tryck på 150 bar och ett flöde på 2 500 l/h samt kan användas av upp till 3 användare samtidigt.

Den stationära kallvattentvätten HD 25/15-4 St är utformad för verksamheter med konstanta och höga rengöringskrav, och med ett arbetstryck på 150 bar samt ett flöde på 2 500 l/h erbjuder den optimala förutsättningar för kontinuerlig användning i tuffa miljöer. Tack vare den höga vattenkapaciteten kan maskinen användas av upp till 3 användare samtidigt, medan den robusta konstruktionen med vevaxelpump, cylinderhuvud i mässing samt ram och hölje i rostfritt stål garanterar en lång livslängd. Den slitstarka, långsamtgående 4-poliga elmotorn med mjukstart är konstruerad för oavbruten drift, och en integrerad display visar driftparametrar, felmeddelanden samt underhållsanvisningar. Två vattentankar säkerställer en konstant vattenförsörjning och torrkörningsskydd för pumpen, och i standardutförandet ingår även avkalkningsskydd, manometer och drifttidsmätare. Enkel installation, låga underhållskrav och intuitiv manövrering säkerställer en pålitlig och effektiv användning, vilket gör HD 25/15-4 St idealisk för industri, livsmedelsproduktion, transport, kommuner och lantbruk.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic: Robust och pålitlig för tuffa miljöer
Robust och pålitlig för tuffa miljöer
Robust vevaxelpump med mässingscylinderhuvud och högkvalitativa material säkerställer lång livslängd Industriell lågvarvspump 4-poliga lågvarviga elmotorer med mjukstart garanterar lång livslängd.
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic: Enkel och intuitiv drift
Enkel och intuitiv drift
LED-display som visar driftstatus, fel och kommande pumpunderhåll. Praktisk vridbrytare för på/av. Flexibilitet i användningen tack vare anslutning för fjärrkontroll och styrning av 6 uttagspunkter.
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic: Utrustning av hög kvalitet
Utrustning av hög kvalitet
Drifttid och tryck är alltid synliga tack vare den integrerade drifttidsräknaren och manometern. Mycket robust ram och kåpa i rostfritt stål. Korrosionsbeständig, hållbar och hygienisk – idealisk för tuffa miljöer. Två matningstankar med flottörventil, torrkörningsskydd, temperaturövervakning vid vatteninloppet och skydd mot kalkavlagringar.
Redo för användning på kort tid
  • Pumpen startar när spolhandtaget används. Detta gör det lätt att arbeta från olika platser.
  • Klar att använda med en knapptryckning, utan ställtider och transport av mobila maskiner.
  • Maskinen är alltid redo för maximal produktivitet och flexibilitet
Kan användas samtidigt av upp till 3 användare
  • Ingen uppstartstid tack vare omedelbar rengöringsstart vid uttagspunkterna.
  • Ökad produktivitet och tidsbesparing genom parallellt utförande av rengöringsuppgifter av flera medarbetare.
  • Besparingar i investerings- och underhållskostnader tack vare en centraliserad, högpresterande maskin för flera verksamheter istället för flera olika högtryckstvättar.
Elektronisk övervakning för ökad driftsäkerhet.
  • Frånkoppling vid läckage eller fasfel.
  • Överspänning och underspänningsskydd.
  • Skyddar pumpen mot torrkörning
Utvecklad för krävande användningsområden
  • Hållbarhet och driftsäkerhet tack vare rostfritt stål, mässing och robust konstruktion för kontinuerlig användning, minimala driftstopp och lågt underhållsbehov.
  • Rengöringsprestanda och korta uppstartstider tack vare den fasta installationen ökar produktiviteten.
  • Kostnadseffektivitet tack vare lång livslängd och låga reparationskostnader för långsiktigt ekonomisk drift.
Enkelt underhåll och lätt att serva
  • Minimala driftstopp tack vare enkel åtkomst till alla komponenter.
  • Mindre driftstopp och längre produktivitet tack vare snabbare rutinunderhåll och reparationer.
  • Lägre driftskostnader tack vare minskade reparationskostnader.
Flexibel och mångsidig
  • Lämpliga tillbehör för varje arbetsplats och varje användningsområde kan väljas individuellt från Kärchers högtryckssortiment.
  • Flexibel användning tack vare nya uttagspunkter för ytterligare områden och högre rengöringskrav.
  • Hög produktivitet tack vare samtidig användning av flera användare på olika arbetsplatser.
Omfattande utbud av tillbehör och fästsatser
  • Automatisk tryckavlastning finns som tillval
  • Fjärrkontroller kan användas direkt vid uttaget.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Flödeshastighet (l/h) 750 - 2500
Arbetstryck (bar) 100 - 150
Max. tryck (bar) 200
Inloppstemperatur (°C) 50
Elkabel (m) 5
Vattentillopp 3/4″
Antal användare 3
Mobil Stationär
Vikt (med tillbehör) (kg) 153,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 164,1
Mått (L × B × H) (mm) 980 x 580 x 815

Följande ingår

  • Servo Control
  • Ram och hölje: Rostfritt stål
  • Förberedd för Servo Control

Standardutrustning

  • Vevaxelpump med keramiska kolvar
  • Skalhämmare
  • Torrgångsskydd
  • Stort vattenfilter
  • Vattentank med flottörventil
  • Timräknare
  • Förberedd för fjärrstyrning
  • Oljenivåmätare
  • Oljesticka
  • Air-cooled motor
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic
Högtryckstvätt HD 25/15-4 St Classic
Användningsområden
  • Utvecklad för företag och verksamheter med kontinuerligt höga rengöringskrav.
  • Rengöring av stall, mjölkningsanläggningar, jordbruksmaskiner och fordon inom lantbruket.
  • Lämplig för livsmedelsindustrin, såsom kött- och charkindustri, mejeri-, bageri-, konfektyr- och dryckesindustri.
  • Lämplig för användning inom livsmedels-, kosmetik- och kemiindustrin
  • Fordonsflottor och transportföretag: i tvätthallar och depåer där lastbilar, bussar eller andra kommersiella fordon behöver rengöras regelbundet.
  • För rengöring i verkstäder, garage, byggarbetsplatser och fordonsflottor inom kommunala verksamheter.
  • Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri
  • Mångsidiga användningsområden i industriella miljöer, t.ex. för rengöring av produktionsanläggningar
  • Rengöring av fordon och maskiner inom fordonsbranschen, industrin och jordbruket
  • Lämplig för användning i produktionshallar, lager, logistikbyggnader och anläggningar för tung industri
Tillbehör
Rengöringsmedel