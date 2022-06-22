HÖGTRYCKSTVÄTT HD 7/17 M ST
Med en flödeshastighet på runt 700 liter per minut och ett arbetstryck på upp till 170 bar, vår kraftfulla HD 7/17 M PU motor-/pumpenhet med trefasmotor och tryckvaktsstyrning har bevisat sin kvalitet under svåra dagliga förhållanden. Den nyligen framtagna pumptekniken med trecylindrig axialkolvpump med kolvar i härdat rostfritt stål och topplock i mässing garanterar en lång livslängd och ökar energieffektiviteten och rengöringsprestandan med minst 20 %. Maskinen är avsedd för stationär användning och kan monteras och användas både horisontellt och vertikalt. Ett trepunktsstöd på baksidan möjliggör vertikal eller horisontell montering. Åtkomst till högtryckspumpen och de elektroniska komponenterna är enkel och därför servicevänlig – själva pumpen är effektivt skyddad från smuts i det återvunna vattnet genom ett stort finfilter för vattnet.
Egenskaper och fördelar
Utrustning av hög kvalitetAutomatisk tryckavlastning för att skydda komponenterna och förlänga deras livslängd. Kraftfull, 2-polig, luftkyld elmotor. Topplock i mässing av hög kvalitet.
Flexibel användningKonstruerad för stående och liggande drift.
Förberedd för stationär användningEnkelt och robust trepunktsfäste för väggmontering på enhetens baksida. Utrymmesbesparande konstruktion. Robust plastchassi skyddar tillförlitligt pumpen mot skada och smuts.
Enkel service
- Enkel åtkomst till topplocket när maskinens botten öppnas.
- Snabb åtkomst till eldosa genom enkel borttagning av hölje.
- Stort, lättåtkomligt finfilter för vattnet som skyddar pumpen mot smutspartiklar i vattnet.
Ökad energieffektivitet
- Nyligen framtagen trecylindrig axialkolvpump som har väsentligen minskade flödes- och tryckförluster.
- 20 procents ökning i rengöringsprestanda och energieffektivitet.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Flödeshastighet (l/h)
|700
|Inloppstemperatur (°C)
|60
|Arbetstryck (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. tryck (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Effekt (kW)
|4,2
|Elkabel (m)
|5
|Vattentillopp
|3/4″
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|23,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|25,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Standardutrustning
- Start-/stoppautomatik
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Användningsområden
- Idealisk för användning vid fordonstvätt, inom bygg- och transportsektorn, samt inom industri