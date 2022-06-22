Med en flödeshastighet på runt 700 liter per minut och ett arbetstryck på upp till 170 bar, vår kraftfulla HD 7/17 M PU motor-/pumpenhet med trefasmotor och tryckvaktsstyrning har bevisat sin kvalitet under svåra dagliga förhållanden. Den nyligen framtagna pumptekniken med trecylindrig axialkolvpump med kolvar i härdat rostfritt stål och topplock i mässing garanterar en lång livslängd och ökar energieffektiviteten och rengöringsprestandan med minst 20 %. Maskinen är avsedd för stationär användning och kan monteras och användas både horisontellt och vertikalt. Ett trepunktsstöd på baksidan möjliggör vertikal eller horisontell montering. Åtkomst till högtryckspumpen och de elektroniska komponenterna är enkel och därför servicevänlig – själva pumpen är effektivt skyddad från smuts i det återvunna vattnet genom ett stort finfilter för vattnet.