Dammfri tillverkning inom el- och optikindustrin
I el- och optikindustrin genereras under tillverkningen mycket fint damm som kan skada komponenter och måste dammsugas direkt under processen. Våra dammsugningssystem låter dig inte bara slutföra dessa uppgifter, utan skyddar även dina avancerade produktionssystem.
Användning:
- Fräsning av elektriska komponenter
- Polering av optiska element
Utmaning:
- Mycket slipande damm
- Damm som kan förstöra komponenter
Resultat:
- Kvalitetssäkring och säkerställande av operativa processer