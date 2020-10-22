Dammfri tillverkning inom el- och optikindustrin

I el- och optikindustrin genereras under tillverkningen mycket fint damm som kan skada komponenter och måste dammsugas direkt under processen. Våra dammsugningssystem låter dig inte bara slutföra dessa uppgifter, utan skyddar även dina avancerade produktionssystem.

Elektro- und Optik

Användning:

  • Fräsning av elektriska komponenter
  • Polering av optiska element

Utmaning:

  • Mycket slipande damm
  • Damm som kan förstöra komponenter

Resultat:

  • Kvalitetssäkring och säkerställande av operativa processer

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för vätskor/spån

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industridammsugare Ex

Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare Ex