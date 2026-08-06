Industriell dammsugare IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 är den minsta industriella dammsugaren i IVR-L-serien. Den är perfekt för att dammsuga vätskor och/eller spån inom metallbearbetningsindustrin.
Med en motoreffekt på 1,2 kW är IVR-L 65/12-1 en instegsmaskin för att suga upp vätska och/eller spån. IVR-L 65/12-1 är det minsta vätskevakuumet i IVR-L-linjen. Den högkvalitativa dammsugaren är idealisk för att dammsuga och separera små mängder vätskor och fasta ämnen. Till exempel kylvätska, smörjmedel, vatten eller olja med metallspån. Spånen kan samlas i en spånkorg. Vätskan som sugs upp leds tillbaka till kretsen via avloppsslangen. Påfyllningsnivån vid varje given tidpunkt är alltid väl synlig på avloppsslangen. Den 360° roterande slanganslutningen på sughuvudet gör det enkelt att dammsuga i alla riktningar utan att sugslangen trasslar ihop sig. Den integrerade mekaniska påfyllningsnivåavstängningen skyddar dammsugaren från överfyllning. Drivhuvudet är delvis tillverkat av återvunnet material.
Egenskaper och fördelar
Hög robusthet, flexibilitet och modularitet
- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Utrustad med en tyst fläktmotor
- Mycket kompakt och lättmanövrerad maskin med fläktmotor
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Behållarvolym (l)
|65
|Behållarmaterial
|Stål
|Nominell effekt (kW)
|1,2
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 40
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,25
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Kabellängd (m)
|10
|Vikt utan tillbehör (kg)
|38
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|38,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|39,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|718 x 526 x 1000
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej