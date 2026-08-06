Med en motoreffekt på 1,2 kW är IVR-L 65/12-1 en instegsmaskin för att suga upp vätska och/eller spån. IVR-L 65/12-1 är det minsta vätskevakuumet i IVR-L-linjen. Den högkvalitativa dammsugaren är idealisk för att dammsuga och separera små mängder vätskor och fasta ämnen. Till exempel kylvätska, smörjmedel, vatten eller olja med metallspån. Spånen kan samlas i en spånkorg. Vätskan som sugs upp leds tillbaka till kretsen via avloppsslangen. Påfyllningsnivån vid varje given tidpunkt är alltid väl synlig på avloppsslangen. Den 360° roterande slanganslutningen på sughuvudet gör det enkelt att dammsuga i alla riktningar utan att sugslangen trasslar ihop sig. Den integrerade mekaniska påfyllningsnivåavstängningen skyddar dammsugaren från överfyllning. Drivhuvudet är delvis tillverkat av återvunnet material.