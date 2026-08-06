Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc är lämplig för att suga upp och separera kylvätskor, smörjmedel, vatten eller olja från fasta partiklar (t.ex. metallspån). De uppsugna spånen samlas i en spåninsats, medan vätskan kan återföras till systemet via en tömningsslang. Alternativt kan det tippbara chassit användas för tömning. Den aktuella fyllnadsnivån är alltid synlig genom tömningsslangen. En 360° roterbar slanganslutning på sughuvudet möjliggör enkel uppsugning av smuts runt dammsugaren utan att slangen trasslar sig. En integrerad mekanisk nivåavstängning skyddar dammsugaren från överfyllnad. Med en effekt på 1,2 kW är IVR-L 65/12-1 Tc en instegsmodell för uppsugning av vätskor och/eller spån. Drivhuvudet är delvis tillverkat av återvunnet material.