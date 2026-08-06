Industriell dammsugare IVR-L 65/12-1 Tc
Industridammsugaren IVR-L 65/12-1 Tc är en kompakt instegsmodell med tippbart chassi för uppsugning av vätskor och/eller spån inom metallbearbetningsindustrin.
Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc är lämplig för att suga upp och separera kylvätskor, smörjmedel, vatten eller olja från fasta partiklar (t.ex. metallspån). De uppsugna spånen samlas i en spåninsats, medan vätskan kan återföras till systemet via en tömningsslang. Alternativt kan det tippbara chassit användas för tömning. Den aktuella fyllnadsnivån är alltid synlig genom tömningsslangen. En 360° roterbar slanganslutning på sughuvudet möjliggör enkel uppsugning av smuts runt dammsugaren utan att slangen trasslar sig. En integrerad mekanisk nivåavstängning skyddar dammsugaren från överfyllnad. Med en effekt på 1,2 kW är IVR-L 65/12-1 Tc en instegsmodell för uppsugning av vätskor och/eller spån. Drivhuvudet är delvis tillverkat av återvunnet material.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt tippbart chassi
- Genomtänkt system för säker, manuell och smidig tömning
- Frame system enables ergonomic tilted emptying using the roll-off mechanism.
- Snabb och enkel tömning av behållaren: tippa den bara bakåt så är det klart!
Hög robusthet, flexibilitet och modularitet
- Mycket robust maskin och chassi med hög godstjocklek
- Roterbar slanganslutning med upp till 360° vridbart rörböj
- Finns som tillval med överfyllnadsskydd, silinsats eller tillbehörshållare
Utrustad med en tyst fläktmotor
- Mycket kompakt och lättmanövrerad maskin med fläktmotor
- Mycket tyst drivhuvud säkerställer jämn utblåsning av kyl-luften
Försedd med ett kompakt ytfilter av dammklass L
- Skyddar pålitligt mot att grova partiklar tränger in i sugmotorerna
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vakuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Behållarvolym (l)
|65
|Behållarmaterial
|Stål
|Nominell effekt (kW)
|1,2
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 50
|Nominell diameter på tillbehör
|ID 40
|Huvudfilter för damm
|L
|Filteryta för huvudfilter (m²)
|0,25
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Kabellängd (m)
|10
|Vikt utan tillbehör (kg)
|40
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|43,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|44,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|737 x 532 x 1100
Standardutrustning
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej