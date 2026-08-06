Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22

Den tysta (64 dB[A]) stoftavskiljaren ID 90/30 Afc Z22 är lämplig för säker uppsugning av extremt stora mängder damm och för användning i ATEX Zon 22. Med elektrisk filterrengöring.

Vår stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22 kan också användas i potentiellt explosiva miljöer utan problem. Denna version här även en rotationsriktningssensor, en visuell varningsignal och tillhörande kontroll, och är därför godkänd för ATEX Zon 22. Systemet, som är extremt ekonomiskt och tyst (64 dB[A]), kan användas i flerskiftsdrift och imponerar vid kontinuerlig dammavlägsning som har samlats på maskiner eller produktionslinjer eller svävar i luften runt dessa. En högeffektiv radiell fläkt säkerställer en konstant hög luftflöde på cirka 900 m³/tim. Tillsammans med den 3,2 m² stora huvudfiltret av dammklass M gör detta det möjligt att använda maskinen under längre perioder, även med stora mängder damm. Filtret rengörs automatiskt med hjälp av en elektrisk filterrengöring.

Egenskaper och fördelar
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22: Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöring
Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöring
Längre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning. Effektiv och funktionell filterrengöring med oförändrad sugförmåga
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22: Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Set-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22: Tömning med låg dammnivå tack vare PE-påse
Tömning med låg dammnivå tack vare PE-påse
Låg dammnivå vid tömning tack vare stängningsmekanism och tryckutjämningsslang Enkel och säker tömning tack vare PE-påse
Enkel och bekväm filterrengöring med elektriskt vibrerande motor
  • Effektiv och funktionell filterrengöring med oförändrad sugförmåga
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 250 / 900
Vakuum (mbar/kPa) 48 / 4,8
Behållarvolym (l) 100
Behållarmaterial Metall
Nominell effekt (kW) 3
Typ av uppsugning Elektrisk
Filteryta (m²) 3,2
Nominell diameter på anslutning ID 120
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 64
Huvudfilter för damm M
Vikt utan tillbehör (kg) 314
Vikt inkl. förpackning (kg) 301,9
Mått (L × B × H) (mm) 1497 x 800 x 1690

Standardutrustning

  • Filter: Påsfilter
  • Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22
Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22
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