Industriell stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22
Den tysta (64 dB[A]) stoftavskiljaren ID 90/30 Afc Z22 är lämplig för säker uppsugning av extremt stora mängder damm och för användning i ATEX Zon 22. Med elektrisk filterrengöring.
Vår stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22 kan också användas i potentiellt explosiva miljöer utan problem. Denna version här även en rotationsriktningssensor, en visuell varningsignal och tillhörande kontroll, och är därför godkänd för ATEX Zon 22. Systemet, som är extremt ekonomiskt och tyst (64 dB[A]), kan användas i flerskiftsdrift och imponerar vid kontinuerlig dammavlägsning som har samlats på maskiner eller produktionslinjer eller svävar i luften runt dessa. En högeffektiv radiell fläkt säkerställer en konstant hög luftflöde på cirka 900 m³/tim. Tillsammans med den 3,2 m² stora huvudfiltret av dammklass M gör detta det möjligt att använda maskinen under längre perioder, även med stora mängder damm. Filtret rengörs automatiskt med hjälp av en elektrisk filterrengöring.
Egenskaper och fördelar
Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöringLängre livslängd, mindre underhållsbehov och lägre kostnader. Perfekt för industriell användning. Effektiv och funktionell filterrengöring med oförändrad sugförmåga
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppenSet-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Tömning med låg dammnivå tack vare PE-påseLåg dammnivå vid tömning tack vare stängningsmekanism och tryckutjämningsslang Enkel och säker tömning tack vare PE-påse
Enkel och bekväm filterrengöring med elektriskt vibrerande motor
- Effektiv och funktionell filterrengöring med oförändrad sugförmåga
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|250 / 900
|Vakuum (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Behållarvolym (l)
|100
|Behållarmaterial
|Metall
|Nominell effekt (kW)
|3
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|3,2
|Nominell diameter på anslutning
|ID 120
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|64
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|314
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|301,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|1497 x 800 x 1690
Standardutrustning
- Filter: Påsfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej