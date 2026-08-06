Vår stoftavskiljare ID 90/30 AFC Z22 kan också användas i potentiellt explosiva miljöer utan problem. Denna version här även en rotationsriktningssensor, en visuell varningsignal och tillhörande kontroll, och är därför godkänd för ATEX Zon 22. Systemet, som är extremt ekonomiskt och tyst (64 dB[A]), kan användas i flerskiftsdrift och imponerar vid kontinuerlig dammavlägsning som har samlats på maskiner eller produktionslinjer eller svävar i luften runt dessa. En högeffektiv radiell fläkt säkerställer en konstant hög luftflöde på cirka 900 m³/tim. Tillsammans med den 3,2 m² stora huvudfiltret av dammklass M gör detta det möjligt att använda maskinen under längre perioder, även med stora mängder damm. Filtret rengörs automatiskt med hjälp av en elektrisk filterrengöring.