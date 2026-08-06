Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc
Kompakt, mobil stoftavskiljare ID 130/22 Afc med motoriserad filterrensning för att suga upp stora mängder fina spån och hälsofarligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Momentdriven.
Den mobila, momentdrivna industriella stoftavskiljaren ID 130/22 Afc med en nominell effektförbrukning på 2,2 kW och dammklass M-filtersystem är utformad för att suga upp stora mängder fina spån och hälsofarligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Effektiv rengöring av det hållbara och kompakta filtret utförs med en elektrisk skakmekanism. Stoftavskiljaren har en kraftfull, energieffektiv (IE2) radiell kompressor med höga volymflöden som är utformad för kontinuerlig tredubbel drift. Förutom dess robusta och underhållsvänliga design uppfyller den viktiga krav för krävande industriella tillämpningar. En ställvagn gör att den 170 liters behållaren kan tömmas enkelt och ergonomiskt utan att ta bort drivhuvudet. Tack vare en PE-säck med integrerad fästanordning och tryckutjämningsslang på maskinen kan avfallet tömmas dammfritt och säkert.
Egenskaper och fördelar
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhetDamm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppenSet-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Dammfri tömning av hälsofarligt materialDammfri uppsamling tack vare PE-påse med integrerad stängning Pålitlig tömning av damm i PE-påse.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|370 / 1329
|Vakuum (mbar/kPa)
|33 / 3,3
|Behållarvolym (l)
|170
|Nominell effekt (kW)
|2,2
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Filteryta (m²)
|9
|Nominell diameter på anslutning
|ID 140
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|75
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|174
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|174
|Mått (L × B × H) (mm)
|1170 x 780 x 1580
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Användningsområden
- För stora mängder fint spån och hälsofarligt damm (OEL > 0.1 mg/m³)