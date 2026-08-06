Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc

Kompakt, mobil stoftavskiljare ID 130/22 Afc med motoriserad filterrensning för att suga upp stora mängder fina spån och hälsofarligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Momentdriven.

Den mobila, momentdrivna industriella stoftavskiljaren ID 130/22 Afc med en nominell effektförbrukning på 2,2 kW och dammklass M-filtersystem är utformad för att suga upp stora mängder fina spån och hälsofarligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Effektiv rengöring av det hållbara och kompakta filtret utförs med en elektrisk skakmekanism. Stoftavskiljaren har en kraftfull, energieffektiv (IE2) radiell kompressor med höga volymflöden som är utformad för kontinuerlig tredubbel drift. Förutom dess robusta och underhållsvänliga design uppfyller den viktiga krav för krävande industriella tillämpningar. En ställvagn gör att den 170 liters behållaren kan tömmas enkelt och ergonomiskt utan att ta bort drivhuvudet. Tack vare en PE-säck med integrerad fästanordning och tryckutjämningsslang på maskinen kan avfallet tömmas dammfritt och säkert.

Egenskaper och fördelar
Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc: Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhet
Damm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc: Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppen
Set-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc: Dammfri tömning av hälsofarligt material
Dammfri tömning av hälsofarligt material
Dammfri uppsamling tack vare PE-påse med integrerad stängning Pålitlig tömning av damm i PE-påse.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 3
Spänning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftflöde (l/s/m³/h) 370 / 1329
Vakuum (mbar/kPa) 33 / 3,3
Behållarvolym (l) 170
Nominell effekt (kW) 2,2
Typ av uppsugning Elektrisk
Filteryta (m²) 9
Nominell diameter på anslutning ID 140
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 75
Huvudfilter för damm M
Vikt utan tillbehör (kg) 174
Vikt inkl. förpackning (kg) 174
Mått (L × B × H) (mm) 1170 x 780 x 1580
Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc
Industriell stoftavskiljare ID 130/22 Afc
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Användningsområden
  • För stora mängder fint spån och hälsofarligt damm (OEL > 0.1 mg/m³)
Tillbehör
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