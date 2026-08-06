Den mobila, momentdrivna industriella stoftavskiljaren ID 130/22 Afc med en nominell effektförbrukning på 2,2 kW och dammklass M-filtersystem är utformad för att suga upp stora mängder fina spån och hälsofarligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Effektiv rengöring av det hållbara och kompakta filtret utförs med en elektrisk skakmekanism. Stoftavskiljaren har en kraftfull, energieffektiv (IE2) radiell kompressor med höga volymflöden som är utformad för kontinuerlig tredubbel drift. Förutom dess robusta och underhållsvänliga design uppfyller den viktiga krav för krävande industriella tillämpningar. En ställvagn gör att den 170 liters behållaren kan tömmas enkelt och ergonomiskt utan att ta bort drivhuvudet. Tack vare en PE-säck med integrerad fästanordning och tryckutjämningsslang på maskinen kan avfallet tömmas dammfritt och säkert.