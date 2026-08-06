Industriell stoftavskiljare ID 265/55 AFC
Den mobila, momentdrivna dammsugaren ID 265/55 AFC för att suga upp medelstora mängder damm, fina spån och farligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Robust design.
Den stationära, lågbrusande dammsugaren ID 265/55 AFC är avsedd för att suga upp stora mängder damm, fina spån och farligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Den momentdrivna maskinen med en nominell effektingång på 5,5 kW och ett dammklass M-filtersystem har en kraftfull, energieffektiv radialkompressor för höga volymflöden samt en lågslitande och underhållsvänlig motor. Den uppfyller kraven för krävande industriella tillämpningar med sin robusta och servicevänliga design samt sin lämplighet för kontinuerlig tre-skifts drift. En elektrisk vibrationsmotor säkerställer effektiv rengöring av det långvariga och tvättbara fickfiltret. Den 50 liters rullande behållaren har en siktskiva för nivåkontroll och töms via en ergonomiskt utformad tippvagn utan att behöva ta bort drivhuvudet. En PE-påse med integrerat stängningsmekanism säkerställer en dammfri process och säker bortskaffning av sugavfallet. På begäran är det möjligt att utöka maskinen för att täcka dammklass H och även Zone 22. Den kan även användas för flera parallella sugpunkter.
Egenskaper och fördelar
Utrustad för dammklass M för hög arbetsmiljö och säkerhetDamm klass M filterteknik för uppsugning av hälsovådligt damm
Enkel och säker tömning utan att behöva avlägsna motortoppenSet-down behållare med hjul för ergonomisk tömning
Slitstarkt, tvättbart pocketfilter med elektrisk filterrengöringOavbruten dammsugning med hög sugförmåga utan någon minskning i filterfunktionen. Svetsade skarvar garanterar lång livslängd på pocketfiltret För effektiv och funktionell filterrengöring med konstant sugförmåga
Dammfri tömning av hälsofarligt material
- Dammfri uppsamling tack vare PE-påse med integrerad stängning
- Enkel uppsamling av damm i PE påse
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|3
|Spänning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftflöde (l/s/m³/h)
|738 / 2655
|Vakuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Behållarvolym (l)
|50
|Behållarmaterial
|Metall
|Nominell effekt (kW)
|5,5
|Typ av uppsugning
|Elektrisk
|Nominell diameter på anslutning
|ID 175
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|68
|Huvudfilter för damm
|M
|Vikt utan tillbehör (kg)
|370
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|469
|Mått (L × B × H) (mm)
|1086 x 1363 x 2667
Standardutrustning
- Filter: Påsfilter
- Tillbehör som ingår vid leverans: nej
Videos
Användningsområden
- För uppsugning av stora mängder hälsovådligt damm (OEL ≥ 0.1 mg/m³)
- För dammsugning av stora mängder fint damm och svarvspån