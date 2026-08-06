Den stationära, lågbrusande dammsugaren ID 265/55 AFC är avsedd för att suga upp stora mängder damm, fina spån och farligt damm (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Den momentdrivna maskinen med en nominell effektingång på 5,5 kW och ett dammklass M-filtersystem har en kraftfull, energieffektiv radialkompressor för höga volymflöden samt en lågslitande och underhållsvänlig motor. Den uppfyller kraven för krävande industriella tillämpningar med sin robusta och servicevänliga design samt sin lämplighet för kontinuerlig tre-skifts drift. En elektrisk vibrationsmotor säkerställer effektiv rengöring av det långvariga och tvättbara fickfiltret. Den 50 liters rullande behållaren har en siktskiva för nivåkontroll och töms via en ergonomiskt utformad tippvagn utan att behöva ta bort drivhuvudet. En PE-påse med integrerat stängningsmekanism säkerställer en dammfri process och säker bortskaffning av sugavfallet. På begäran är det möjligt att utöka maskinen för att täcka dammklass H och även Zone 22. Den kan även användas för flera parallella sugpunkter.