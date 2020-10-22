Att säkerställa effektiv hygien
Läkemedelsindustrin måste följa kontinuerligt höga krav på kvalitet och hygien i varierande produktsortiment. Samtidigt måste produktionsprocesserna vara så effektiva som möjligt. Båda aspekterna kan uppnås med våra lösningar för dammsugning och dammutsugning i varje industriell skala.
Användning:
- Dammsugning av produktionsrester från tabletter, läkemedel (vitaminer, östrogener o.s.v.)
- Dammuppsugning i produktionsprocesser
Utmaning:
- Fint, ofta farligt damm
- Explosivt damm
Resultat:
- Produktionsprocesserna hålls rena och driftstopp minimeras tack vare integrerad sugning i produktionsprocessen, bland annat
- Hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen
- Användning av dammsugare i särskilt känsliga områden
- Säker dammsugning och bortskaffande av farligt och explosivt damm med ATEX-certifierade maskiner