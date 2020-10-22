Att säkerställa effektiv hygien

Läkemedelsindustrin måste följa kontinuerligt höga krav på kvalitet och hygien i varierande produktsortiment. Samtidigt måste produktionsprocesserna vara så effektiva som möjligt. Båda aspekterna kan uppnås med våra lösningar för dammsugning och dammutsugning i varje industriell skala.

Ex

Användning:

  • Dammsugning av produktionsrester från tabletter, läkemedel (vitaminer, östrogener o.s.v.)
  • Dammuppsugning i produktionsprocesser

Utmaning:

  • Fint, ofta farligt damm
  • Explosivt damm

Resultat:

  • Produktionsprocesserna hålls rena och driftstopp minimeras tack vare integrerad sugning i produktionsprocessen, bland annat
  • Hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen
  • Användning av dammsugare i särskilt känsliga områden
  • Säker dammsugning och bortskaffande av farligt och explosivt damm med ATEX-certifierade maskiner

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för vätskor/spån

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industridammsugare Ex

Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare Ex