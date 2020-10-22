Att säkerställa effektiv hygien

Läkemedelsindustrin måste följa kontinuerligt höga krav på kvalitet och hygien i varierande produktsortiment. Samtidigt måste produktionsprocesserna vara så effektiva som möjligt. Båda aspekterna kan uppnås med våra lösningar för dammsugning och dammutsugning i varje industriell skala.