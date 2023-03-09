Rengöring av mjölkrum

Rengöringsschema

För att förhindra att bakterier sprids från ett djur till ett annat rekommenderas en grundlig rengöring av hela mjölkningsbyggnaden och mjölkningsområdet efter varje mjölkningsskift.

En högtryckstvätt bör användas för att rengöra det roterande mjölkrummet, samt väntrummet och gångarna. Kaklade väggar, kaklat golv och mycket rostfritt material i både teknik och ladugårdsutrustning skapar de bästa förutsättningarna för snabb och grundlig rengöring. Vid rengöring måste särskild uppmärksamhet ägnas åt mjölkningsutrustningen och andra delar av mjölkningssystemet som kommer i kontakt med smuts.

Flera gånger i veckan bör lämpliga rengöringsmedel också appliceras med skummunstycket för att bryta infektionskedjor och avlägsna alla rester. Det finns olika rengöringsmedel som kan användas i mjölkrum. Alkaliska rengöringsmedel avlägsnar effektivt rester av avföring, protein, mjölk och fett. Sura rengöringsmedel är lämpliga mot kalkavlagringar, rost och urin.