Rengöring av mjölkrum
Din mjölkkobesättning passerar antagligen genom mjölkrummet dagligen. Detta innebär att mycket smuts lämnas kvar – gödsel-, protein- och fettrester, samt mjölkrester, kalkavlagringar och urin. Det är därför viktigt att rengöra mjölkrummet regelbundet. Rätt rengöringsutrustning är också nyckeln till renlighet i mjölklagret och mjölktanken, vilket i sin tur säkerställer nödvändiga hygienförhållanden i hela produktionskedjan.
En känslig fråga: rengöring av mjölkningsområdet
Mjölkningsområdet är den känsligaste delen av en mjölkgård, eftersom det utgör gränsen mellan djurhållning och livsmedel. Eftersom alla mjölkkor – sjuka eller friska – passerar genom detta område flera gånger om dagen är god hygien av yttersta vikt.
Rengöring av mjölkrum: frekvens och verktyg
Rengöringsschema
För att förhindra att bakterier sprids från ett djur till ett annat rekommenderas en grundlig rengöring av hela mjölkningsbyggnaden och mjölkningsområdet efter varje mjölkningsskift.
En högtryckstvätt bör användas för att rengöra det roterande mjölkrummet, samt väntrummet och gångarna. Kaklade väggar, kaklat golv och mycket rostfritt material i både teknik och ladugårdsutrustning skapar de bästa förutsättningarna för snabb och grundlig rengöring. Vid rengöring måste särskild uppmärksamhet ägnas åt mjölkningsutrustningen och andra delar av mjölkningssystemet som kommer i kontakt med smuts.
Flera gånger i veckan bör lämpliga rengöringsmedel också appliceras med skummunstycket för att bryta infektionskedjor och avlägsna alla rester. Det finns olika rengöringsmedel som kan användas i mjölkrum. Alkaliska rengöringsmedel avlägsnar effektivt rester av avföring, protein, mjölk och fett. Sura rengöringsmedel är lämpliga mot kalkavlagringar, rost och urin.
Rätt utrustning för rengöring av mjölkrum
Högtryckstvättar med hög en vattenkapacitet på minst 800 liter per timme och hög spolningskapacitet hjälper till att tvätta bort stora mängder smuts under rengöringen av mjölkrummet. Det är precis vad som krävs för att rengöra ett mjölkrum, där avföring och urin kan ackumuleras under mjölkningen.
Ett högtrycksspolrör med spolhandtag kan vara till stor hjälp. Här kan mängden vatten och trycket ställas in på en glidande skala. På så sätt kan enheten enkelt användas för skonsam rengöring av känsliga komponenter eller för att skölja bort grövre smuts.
En lång högtrycksslang säkerställer tillräckligt stor arbetsradie för att nå även de mest svåråtkomliga hörnen av mjölkrummet eller mjölkningsbyggnaden. För att undvika att man snubblar ska högtrycksslangen helst sitta på en rulle med automatisk retur.
Rengöring av mjölkrum – steg för steg:
1. Blöta mjölkrummet med högtryckstvätten
Känslig elektrisk utrustning, såsom cylindrar och lasrar på mjölkningsmaskiner, bör exkluderas från processen och rengöras separat. Du kan grovt rengöra kraftigt smutsiga golv med en högtryckstvätt.
2. Applicera skumrengöringsmedel
Applicera rengöringsmedel på ytor, i taket och på eventuell mjölkningsutrustning uppifrån och ned med hjälp av ett skummunstycke. Ett alkaliskt rengöringsmedel för mjölkrum rekommenderas för detta ändamål, eftersom det effektivt avlägsnar rester av avföring, protein och fett.
Fördel med att använda ett skumrengöringsmedel:
Det är så stabilt att det fäster vid ytor. Exponeringstiden och rengöringseffekten ökar.
3. Skölj
Efter den rekommenderade verkningstiden för det rengöringsmedel som används i mjölkrummet, ska man skölja av skummet uppifrån och ned.
Tips: Vattnet som används för sköljning bör vara av hög kvalitet för att förhindra återkontaminering. Om golvet inte torkar av sig själv till nästa mjölkning, ger en våt-/torrdammsugare ett torrt och halkfritt golv.
Tips – rengör vissa områden med sura rengöringsmedel:
Det är effektivare att använda ett surt rengöringsmedel på områden som i större utsträckning kommer i kontakt med urin och mjölk. Skölj av skummet uppofrån och ned efter den rekommenderade verkningstiden.
Rengöring av mjölkrum: rena kluster, slangar och tillbehör
Yttre rengöring:
Högtryckstvättar kan också användas för att rengöra utsidan av mjölkningsutrustningen, som mjölkningsorgan, slangar och tillbehör. Efter varje mjölkning är det också en bra idé att skölja av dessa typer av utrustning. Högtrycksrör med spolhandtag, där mängden vatten och tryck kan justeras på en glidande skala, gör att man försiktigt kan rengöra känsliga komponenter. Ett alkaliskt rengöringsmedel avlägsnar effektivt rester av avföring, protein och fett.
Inre rengöring:
Oavsett om du använder ett rörmjölkningssystem eller ett automatiskt mjölkningssystem säkerställer automatiska sköljnings- och desinfektionssystem att mjölkningsorganen är rena och mikrobiologiskt felfria efter varje mjölkningstillfälle (varje omgång).
Rengöring av utrymmen för mjölkförvaring: högtryckstvättar med varmvatten, våt- och torrdammsugare och rengöringsmedel
Samma krav gäller för alla mjölkförvaringsområden som för själva mjölkningsområdet. Högtryckstvättar och varmvatten, samt rengöringsmedel, ser till att smutsen avlägsnas på ett så effektivt sätt som möjligt. Våt- och torrdammsugare kan också användas för att förhindra mögeltillväxt på grund av kvarvarande fukt och för att förhindra risken för halka.
Fördelar med hetvattentvättar
Rengöring med varmvatten: Högtryckstvättar rengör ännu bättre vid konstant tryck. Vid sidan av bättre resultat, snabbare rengöring och kortare torktider har högtryckstvättar med varmvatten också en mätbar smittohämmande effekt. Vid användning av ångsteget kan även känsliga ytor rengöras skonsamt vid temperaturer upp till 155 °C. Dessutom minskar maskinerna arbetsbelastningen, sparar tid och använder mindre mängd rengöringsmedel. Det innebär att rengöring med varmvatten ger ett antal fördelar och olika möjligheter optimering av rengöringsprocessen.