Vi har tagit emot din ansökan

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Hållbarhet hos Kärcher
Socialt ansvar och hållbar företagsamhet har alltid varit hörnstenar i Kärchers företagskultur.
Vad gör våra produkter hållbara
Energi- och vattenbesparande produktion med låga utsläpp och ekologiskt medvetna materialval – produkter för rengöring och skötsel ska vara hållbara på många sätt.
Hållbara rengöringsmedel: Från konceptet till produktion
Dagens rengöringsmedel måste uppfylla många krav. Ekologiskt hållbara processlösningar blir allt viktigare. Kärcher står inför denna utmaning i de nya kemikalie- och testlaboratorierna på anläggningen i Winnenden, Tyskland. Här kan du få en översikt över utvecklingen av hållbara rengöringsmedel.