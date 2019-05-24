KÄRCHER SUPPORT

Välkommen till Kärchers supportsida helt dedikerad till dig som avtalskund. Här har vi samlat produkt- och kontaktinformation och en hel del annat som förhoppningsvis ska göra det enklare för dig att lyckas med dina affärer.

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DAMMSUGARE

Dammsugare för både vått och torrt för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)

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SKURMASKINER

Skurmaskiner för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)

Fler produkter (1)

SOPMASKINER

Sopmaskiner för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)

FÖNSTERTVÄTT

Fönstertvätt för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)

TEXTILVÅRD & ÅNGA

Textilvård- och ångrengöring för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)

Fler produkter (2)

RENGÖRINGSMEDEL

Fler produkter (8)

HÖGTRYCKSTVÄTT

Högtryckstvättar för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)

VATTENAUTOMATER

Vattenautomater filter

WPD 600

Advanced

Basic

WPD 200

Advanced

Basic

WPD 100

Advanced

Basic

WPD 50

Active-Pure (aktivt kol-filter)

WPD 600

Std.

Std.

WPD 200

Std.

Std.

WPD 100

Std.

Std.

WPD 50

Std.

Hy-Protect (ultrafiltrering)

WPD 600

Std.

Opt.

WPD 200

Std.

Opt.

WPD 100

Std.

Opt.

WPD 50

Na.

Hy-Pure (2 i 1-filter)

WPD 600

Na.

Na.

WPD 200

Na.

Na.

WPD 100

Opt.

Opt.

WPD 50

Std.

UV-Protect (UV-lampa)

WPD 600

Na.

Opt.

WPD 200

Na.

Opt.

WPD 100

Na.

Opt.

WPD 50

Std.

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