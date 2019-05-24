KÄRCHER SUPPORT
Välkommen till Kärchers supportsida helt dedikerad till dig som avtalskund. Här har vi samlat produkt- och kontaktinformation och en hel del annat som förhoppningsvis ska göra det enklare för dig att lyckas med dina affärer.
DAMMSUGARE
Dammsugare för både vått och torrt för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)
SKURMASKINER
Skurmaskiner för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)
SOPMASKINER
Sopmaskiner för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)
FÖNSTERTVÄTT
Fönstertvätt för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)
TEXTILVÅRD & ÅNGA
Textilvård- och ångrengöring för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)
RENGÖRINGSMEDEL
HÖGTRYCKSTVÄTT
Högtryckstvättar för professionell användning (grått sortiment) och för hemmabruk (gult sortiment)
VATTENAUTOMATER
Vattenautomater filter
WPD 600
Advanced
Basic
WPD 200
Advanced
Basic
WPD 100
Advanced
Basic
WPD 50
Active-Pure (aktivt kol-filter)
WPD 600
Std.
Std.
WPD 200
Std.
Std.
WPD 100
Std.
Std.
WPD 50
Std.
Hy-Protect (ultrafiltrering)
WPD 600
Std.
Opt.
WPD 200
Std.
Opt.
WPD 100
Std.
Opt.
WPD 50
Na.
Hy-Pure (2 i 1-filter)
WPD 600
Na.
Na.
WPD 200
Na.
Na.
WPD 100
Opt.
Opt.
WPD 50
Std.
UV-Protect (UV-lampa)
WPD 600
Na.
Opt.
WPD 200
Na.
Opt.
WPD 100
Na.
Opt.
WPD 50
Std.