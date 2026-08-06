Skena med gummblad, 25 cm
Justerbar skena med gummiblad för arbeten i professionella milljöer. Tillverkad i rostfritt stål och levereras inklusive gummiblad (mjukt).
Justerbar skena med gummiblad för arbeten i professionella milljöer. Tillverkad i rostfritt stål och levereras inklusive gummiblad (mjukt). 25 cm.
Specifikationer
Tekniska data
|Material
|Rostfritt stål
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Längd (mm)
|250
|Mått, förpackad (mm)
|250 x 2 x 20
Användningsområden
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