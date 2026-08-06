Skena med gummblad, 55 cm

Justerbar skena med gummiblad för arbeten i professionella milljöer. Tillverkad i rostfritt stål och levereras inklusive gummiblad (mjukt).

Justerbar skena med gummiblad för arbeten i professionella milljöer. Tillverkad i rostfritt stål och levereras inklusive gummiblad (mjukt). 55 cm.

Specifikationer

Tekniska data

Material Rostfritt stål
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Längd (mm) 550
Mått, förpackad (mm) 550 x 2 x 20
Skena med gummblad, 55 cm
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