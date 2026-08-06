Tvättpäls, Pad Strip, 35 cm, vit
Tvättpäls, tillverkad av högkvalitativt blandat tyg samt en extra integrerat skurnylon för maximal rengöringskraft på grov smuts.
Tillverkad av högkvalitativt kortluggat blandat tyg imponerar Pad Strip med optimala resultat vid rengöring av fönster och andra ytor. Tack vare ett extra integrerat skurnylon tar den också bort grov smuts och fastsittande beläggningar snabbt och effektivt. Med praktiskt kardborrefäste.
Specifikationer
Tekniska data
|Arbetsbredd (cm)
|35
|Material
|100% PET
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Längd (mm)
|350
|Mått, förpackad (mm)
|350 x 65 x 15
Användningsområden
- Fönster