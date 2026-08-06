Saxmopp, Middle Cotton, 100 cm
Saxmoppar i bomull.100 cm. Används med fickmoppstativ.
Saxmoppar i bomull.100 cm. Används med fickmoppstativ. Perfekt för stora områden som gym, flygplatser och annan fastighetsstädning.
Specifikationer
Tekniska data
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|100
|Material
|100% bomull
|Textilt material
|Ej mikrofiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Antal (Par)
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1
|Mått (L × B) (mm)
|1000 x 130
|Mått, förpackad (mm)
|1000 x 130 x 20
Användningsområden
- Golv - torr rengöring