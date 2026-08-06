Saxmopp, Middle Cotton, 100 cm

Saxmoppar i bomull.100 cm. Används med fickmoppstativ.

Saxmoppar i bomull.100 cm. Används med fickmoppstativ. Perfekt för stora områden som gym, flygplatser och annan fastighetsstädning.

Specifikationer

Tekniska data

Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 100
Material 100% bomull
Textilt material Ej mikrofiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Typ av smuts Lös smuts
Antal (Par) 1
Vikt per produkt (kg) 0,9
Vikt inkl. förpackning (kg) 1
Mått (L × B) (mm) 1000 x 130
Mått, förpackad (mm) 1000 x 130 x 20
Saxmopp, Middle Cotton, 100 cm
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Golv - torr rengöring