Baserad på robust, hållbar och tvättbar polyacryl ger den 80cm acrylmoppen från Kärcher en enastående rengörande effekt. Den goda volymen i materialet når även ner i försänkningar och sprickor i golvytor vilket gör moppen inte bara väl lämpad för helt släta golv men även för golv med viss struktur eller golv med sättningar och ojämnheter. Vid använding ger friktionen som skapas mellan moppens fiber och golvytan en elektrostatisk laddning som binder damm likt en magnet. Dammet fastnar i moppens struktur och stannar där. Moppen är endast avsedd för torr användning.