Torrmopp Acryl 80cm
Torrmopp av acryl, 80cm bred. För torr rengöring av släta eller lätt strukturerade golvytor. Perfekt dammupptagning tack vare elektrostatisk laddning.
Baserad på robust, hållbar och tvättbar polyacryl ger den 80cm acrylmoppen från Kärcher en enastående rengörande effekt. Den goda volymen i materialet når även ner i försänkningar och sprickor i golvytor vilket gör moppen inte bara väl lämpad för helt släta golv men även för golv med viss struktur eller golv med sättningar och ojämnheter. Vid använding ger friktionen som skapas mellan moppens fiber och golvytan en elektrostatisk laddning som binder damm likt en magnet. Dammet fastnar i moppens struktur och stannar där. Moppen är endast avsedd för torr användning.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|CLASSIC
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|80
|Material
|Bomull
|Tillverkningstyp
|Vävd baksida med tuftade öglor
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 40
|Tvättrekommendation (°C)
|40
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 100
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B) (mm)
|800 x 130
|Mått, förpackad (mm)
|800 x 130 x 20
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
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Användningsområden
- Golv - torr rengöring