Perfekt för snabb uppsamling av grov och fuktig smuts. Uppsamlingskitet från Kärcher kombinerar en påshållare som har ett ergonomiskt handtag med en gummiskrapa som enkelt följer alla golvytor och pålitligt skrapar in all tänkbar smuts i påsen. Skrapan är mycket enklare att rengöra än en traditionell borste vilket gör den till ett mer hygiensikt val och väl lämpad för användning på exempelvis caféer och i matsalar.