Dammvippa, Buffy
Dammvippa i akryl, som kan lutas upp till 240 grader. Med avtagbart lock för användning med teleskopsskaft.
Hopfällbar fjädervippa för manuell dammtorkning. Den bästa lösningen för snabb och noggrann rengöring av svåråtkomliga ytor med avseende på höjd, djup eller lutning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|410 x 60
|Mått, förpackad (mm)
|410 x 60 x 90
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Användningsområden
- Yta - torr rengöring