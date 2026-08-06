Dammvippa, Buffy

Dammvippa i akryl, som kan lutas upp till 240 grader. Med avtagbart lock för användning med teleskopsskaft.

Hopfällbar fjädervippa för manuell dammtorkning. Den bästa lösningen för snabb och noggrann rengöring av svåråtkomliga ytor med avseende på höjd, djup eller lutning.

Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,2
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B) (mm) 410 x 60
Mått, förpackad (mm) 410 x 60 x 90
Dammvippa, Buffy
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Användningsområden
  • Yta - torr rengöring