Tekniska data

Program ADVANCED Typ av smuts Lös smuts Material 100% PET Tvätt temperatur (°C) Max. 90 Tvättrekommendation (°C) 60 Torktemperatur (°C) 60 Tvättcykler¹⁾ cirka 350 Antal (Del(ar)) 1 Mått (L × B) (mm) 600 x 80

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.