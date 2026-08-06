Interiörmopp 60cm

Interiörmopp i mikrofiber passande Kärchers interiörmoppshållare.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED
Typ av smuts Lös smuts
Material 100% PET
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 350
Antal (Del(ar)) 1
Mått (L × B) (mm) 600 x 80

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Interiörmopp 60cm
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Yta - torr rengöring