Interiörmopp 60cm
Interiörmopp i mikrofiber passande Kärchers interiörmoppshållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Material
|100% PET
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 350
|Antal (Del(ar))
|1
|Mått (L × B) (mm)
|600 x 80
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Användningsområden
- Yta - torr rengöring