Interiörmopp, Bendy and Bit

Mikrofiberduk för Interiörmoppstativ, Bendy, artikelnummer 9.212-021.0

Den bästa lösningen för snabb och noggrann rengöring av svåråtkomliga ytor med avseende på höjd, djup eller lutning. Passar till intermoppstativ, Bendy, 9.212-021.0

Specifikationer

Tekniska data

Typ av smuts Lös smuts
Material PET
Tvätt temperatur (°C) Max. 60
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 600 x 90
Mått, förpackad (mm) 600 x 90 x 20
Interiörmopp, Bendy and Bit
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Yta - torr rengöring