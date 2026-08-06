Interiörmopp, Bendy and Bit
Mikrofiberduk för Interiörmoppstativ, Bendy, artikelnummer 9.212-021.0
Den bästa lösningen för snabb och noggrann rengöring av svåråtkomliga ytor med avseende på höjd, djup eller lutning. Passar till intermoppstativ, Bendy, 9.212-021.0
Specifikationer
Tekniska data
|Typ av smuts
|Lös smuts
|Material
|PET
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 60
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|600 x 90
|Mått, förpackad (mm)
|600 x 90 x 20
Användningsområden
- Yta - torr rengöring