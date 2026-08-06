Förstärkt golvraka, svart, 55cm
55cm bred, förstärkt golvraka för vätskor särkilt inom tuffare miljöer
Skrapar rent golv utan att lämna ränder. Den förstärkta golvrakan från Kärcher är gjord utav skumgummi och är 55cm bred. Passar alla typer av miljöer, även där förhållandena är tuffare.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Arbetsbredd (cm)
|55
|Material
|Förzinkat stål
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt (kg)
|0,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|550 x 40 x 100
Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring