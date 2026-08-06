Förstärkt golvraka, svart, 55cm

55cm bred, förstärkt golvraka för vätskor särkilt inom tuffare miljöer

Skrapar rent golv utan att lämna ränder. Den förstärkta golvrakan från Kärcher är gjord utav skumgummi och är 55cm bred. Passar alla typer av miljöer, även där förhållandena är tuffare.

Specifikationer

Tekniska data

Program ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Arbetsbredd (cm) 55
Material Förzinkat stål
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 550 x 40 x 100
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring