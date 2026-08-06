Bomullsmopp med ficka, 40 cm
Bomullsmopp med fickfäste, öglor och fransar. Utmärkt absorptionsförmåga.
Kompatibel med alla konventionella vikbara hållare med fickfäste. Moppen, med sina öglor och yttre fransar tillverkade av högkvalitativ bomull, är utformad för optimal borttagning av vätskor, perfekt för intensiv golvrengöring i områden med hög smutsnivå som industriella miljöer och ojämna ytor. Den slitstarka och mycket hållbara bomullsmoppen innehåller också en liten mängd polyester för att göra garnet mer hållbart och kunna behålla sin form; det tuftade öglesystemet gör det möjligt att fästa garnet direkt på baksidematerialet. Dessutom säkerställer dubbel sömnad vid de mest belastade punkterna bästa möjliga hållbarhet - både under själva rengöringen eller när moppen tvättas. Medan öglorna på tyget i moppens inre område effektivt och grundligt tar bort smuts, tar de två raderna med yttre fransar också bort löst grovt smuts i perifera områden. Vi rekommenderar att använda moppen med en Kärcher dubbelhinkvagn eller enkelt hinkvagn med press.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Textilt material
|Bomullsmix
|Struktur
|Öglad
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 250
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring