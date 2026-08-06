Kompatibel med alla konventionella vikbara hållare med fickfäste. Moppen, med sina öglor och yttre fransar tillverkade av högkvalitativ bomull, är utformad för optimal borttagning av vätskor, perfekt för intensiv golvrengöring i områden med hög smutsnivå som industriella miljöer och ojämna ytor. Den slitstarka och mycket hållbara bomullsmoppen innehåller också en liten mängd polyester för att göra garnet mer hållbart och kunna behålla sin form; det tuftade öglesystemet gör det möjligt att fästa garnet direkt på baksidematerialet. Dessutom säkerställer dubbel sömnad vid de mest belastade punkterna bästa möjliga hållbarhet - både under själva rengöringen eller när moppen tvättas. Medan öglorna på tyget i moppens inre område effektivt och grundligt tar bort smuts, tar de två raderna med yttre fransar också bort löst grovt smuts i perifera områden. Vi rekommenderar att använda moppen med en Kärcher dubbelhinkvagn eller enkelt hinkvagn med press.